نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم 17 فبراير حتي 23 فبراير 2021 عروض الـ 5 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ال 5 ريال من بنده السعودية أحد أقوي العروض التي يمكن لكافة المواطنين والمقيمين في السعودية الاستفادة منها حيث توفر بنده مجلة عروض بنده التي تضم المئات من المنتجات المختلفة والهامة التي يبحث عنها السيدات والرجال بشكل مستمر سواء الأدوات المنزلية أو كافة مستلزمات المواد الغذائية والطعام مثل الجبن والألبان والمخبوزات واللانشون واللحوم ونعرض لكم في هذا الموضوع كافة الصور التي تضم جميع عروض بنده السعودية الجديدة والتي تبدأ من اليوم 17 فبراير وتستمر لمدة أسبوع كامل حيث تنتهي هذه العروض في يوم 23 فبراير 2021.

عروض بنده اليوم

تضم عروض بنده اليوم كافة مستلزمات المنزل الأساسية والهامة من أطعمة ومواد غذائية وكافة العروض التي توفرها بنده اليوم هي عروض ال 5 ريال حيث توفر بنده المئات من المنتجات التي تشهد نسب خصومات كبيرة جداً تصل إلي نسبة كبيرة جداً ويمكنك الحصول على جميع المنتجات الطازجة من بنده السعودية من خلال هذه العروض الرائعة.

جبن أبيض دوبل كريم 500 جرام بسعر 5 ريال.

تورتيلا الأمراء بسعر 5 ريال للحبة الواحدة.

حلاوة طحينية ماركة الخروف بسعر 5 ريال لـ 500 جرام.

سكري الفصيم بسعر 5 ريال للعلبة.

تمر سكري رطب محلي بسعر 5 ريال للعلبة.

تمر رشودية عرجون بسعر 5 ريال للعلبة.

تمر خلاص ذهبي معجون بسعر 5 ريال للعلبة.

تمر سيافا بسعر 5 ريال للكيس.

جوز الهند مطحون بسعر 5 ريال لـ 250 جرام.

هريس بسعر 5 ريال للكيلو.

جريش بسعر 5 ريال للكيلو.

مكسرات مشكلة مالحة بسعر 5 ريال لـ 100 جرام.

فول سوداني أبيض بسعر 5 ريال لـ 500 جرام.

قرفة مطحونة بسعر 5 ريال لـ 250 جرام.

ليمون اسود كامل بسعر 5 ريال لـ 250 جرام.

روستو بقري برازيلي بسعر 15 ريال للنصف كيلو.

نقائق بقري برازيلي بسعر 15 ريال للنصف كيلو.

كفتة بقري برازيلي بسعر 15 ريال للنصف كيلو.

ستروجانوف بقري برازيلي بسعر 20 ريال للنصف كيلو.

برجر بقري برازيلي بسعر 15 ريال للنصف كيلو.

قلوب دجاج الوطنية بسعر 5 ريال للعلبة.

سبقان دجاج إنتاج بسعر 5 ريال للعلبة.

قوانص دجاج الوطنية بسعر 5 ريال للعلبة.

كبد دجاج اليوم بسعر 5 ريال للعلبة.

أفخاذ الدجاج اليوم بسعر 5 ريال للعلبة.

نسرة بسعر 5 ريال للنصف كيلو.

سردين بسعر 5 ريال للكيلو.