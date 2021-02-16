نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم خصومات تصل إلي 50% علي كل المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم على المنتجات الغذائية، من أفضل المتاجر التي تقوم ببيع المنتجات الغذائية هو متجر العثيم حيث أنه يقوم ببيع العديد من المنتجات المختلفة على سبيل المثال المجمدات والألبان واللحوم وفي هذا المقال سنذكر لكم بعض من العروض التي تقدم من العثيم.

عروض العثيم

عروض العثيم في السعودية 2021م

عروض العثيم بلغ سعر دو مجمد 1200 جم إلى 114.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 169.95 ريال سعودي. عروض العثيم سكر الاسرة ناعم 10 كجم بلغ سعره 19.95 ريال سعودي، بدلاً 35.50 ريال سعودي. عروض العثيم حليب أنكور بودرة كيس 1.25 كجم بلغ سعره 39.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 68.95 ريال سعودي. عروض العثيم زيت شمس دوار شمس بلغ سعره 25.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 31.75 ريال سعودي. عروض العثيم تونة جرين فارمز خفيف قطع 170 جم بلغ سعره 11.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 16.50 ريال سعودي.

خصومات العثيم

خصومات العثيم علي تشكيلة متنوعة من المنتجات ضمن اقوى العروض الاسبوعية من العثيم داخل المملكة العربية السعودية.

خصومات العثيم شاي ربيع المذاق الأصلي كيس 200 كيس بلغ سعره 18.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 39.50 ريال سعودي خصومات العثيم جبن المراعي كاسات طعم القشطة 500 جرام بلغ سعره 9.95 ريال سعودي. خصومات العثيم لحم عجل باكستاني بدون العظم بلغ 32.95 ريال سعودي. خصومات العثيم دجاج التنمية طازج بلغ سعره 10.50 ريال سعودي. خصومات العثيم لحم حاشي طازج بدون عظم بلغ سعره 34.95 ريال سعودي. خصومات العثيم لحم عجل باكستاني بالعظم وصل سعره إلى 26.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم

تخفيضات العثيم الشهرية علي افضل منتجاتها خلال شهر فبراير

تخفيضات العثيم مفروم بقر مبرد برازيلي بلغ سعره 21.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم وصل سعر الجزر المستورد إلى 3.75 ريال سعودي. تخفيضات العثيم سعر برتقال عصير بلغ 2.75 ريال سعودي. تخفيضات العثيم بلغ سعر عنب أحمر كبير إلى 8.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم سعر ليمون شبك بلغ سعره 2.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم وصل سعر الملفوف الأبيض إلى 2.75 ريال سعودي. تخفيضات العثيم سعر تفاح الفوجي إلى 4.75 ريال سعودي.