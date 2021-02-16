شوف أقوي عروض بنده هايبر بنده على المنتجات عروض ال 5 ريال

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عمر شويل - جدة أقوي عروض بنده هايبر بنده على المنتجات الطازجة والسلع الغذائية وعروض ال 5 ريال، وفر مع هايبر بنده وأقوي الخصومات حتي انتهاء شهر فبراير وتشمل 500 جم من الجبن الأبيض هنغاري ب 5 ريال، تورتيلا الأمراء ب 5 ريال، 500 جم من الحلاوة الطحينية ماركة الخروف ب 5 ريال، 500 جم تمر سكري رطب ب 5 ريال، نبتة القصيم أنيسة ب 5 ريال العلبة، تمر خلاص ذهبي ب 5 ريال، تمر سيافا ب 5 ريال، تمر نبته على ب 5 ريال، 250 جم من جوز الهند مطحون ب 5 ريال، كيلو هريس ب 5 ريال، مكسرات مشكلة مالحة ب 5 ريال، فول سوداني أبيض بي 5 ريال، ليمون أسود كامل ب 5 ريال، كيلو جريش ب 5 ريال.

أقوي عروض بنده هايبر بنده على المنتجات عروض ال 5 ريال

قلوب الدجاج وزن 450 جم انتاج الوطنية ب 5 ريال، سيقان دجاج إنتاج 450 جم ب 5 ريال، كبد الدجاج اليوم 400 جم ب 5 ريال، افخاد الدجاج اليوم 450 جم ب 5 ريال، قوانص دجاج الوطنية ب 5 ريال، 500 جم من نسره ب 5 ريال، كيلو من السردين ب 5 ريال، علبة كروسان ميني سادة 5 حبات ب 5 ريال، 250 جم معمول بالتمر حجم صغير ب 5 ريال، ميني دونات وردي ب 5 ريال العلبة، كيك إنجليزي ماريل ب 5 ريال.

عروض بنده هايبر بنده الأسبوعية

ورق عنب محشي بدبس الرمان ب 5 ريال، فول حب أو سميد تاك تات 700 جم ب 5 ريال، 3 حبات من الخل الطبيعي قودي ب5 ريال، 4 حبات من الزبدة برايد 100 جم ب 10 ريال، شرائح فطر قودي 400 جم ب 5 ريال، حمص حب ب 5 ريال، جبنة تشدر بريزيدن 4 حبات ب 10 ريال، بطاطس للقلي غولدن لونغ ب 10 ريال، باوند كيك أمريكانا ب 10 ريال، زبادي طازج كامل الدسم كيلو ب 5 ريال.

أقوي عروض ال 5 ريال من هايبر بنده

3 حبات طحين فاخر ب 10 ريال، 4 حبات مكرونة إيطاليانو ب 10 ريال، قطع الشوكولاتة الغامقة ب 10 ريال، 3 حبات تونا تريفا ب 10 ريال، زيتون مانديز ب 10 ريال، ذرة حلوة قودي ذهبية كاملة الحبة 3 حبات ب 10 ريال، 2 حبة أناناس شرائح قودي ب 10 ريال، 2 حبة طماطم مهروسة ناعمة قودي ب 10 ريال.