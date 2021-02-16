شوف عروض بندة خلال شهر فبراير خصومات ليس لها مثيل تصل إلي 50%

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عمر شويل - جدة عروض بندة، أفضل عروض متجر بنده عام 2021م، متجر بنده من أفضل المتاجر المتخصصة في بيع كل ما يحتاجه المنزل من منتجات تجميل أو منتجات غذائية أو غير ذلك، وبما أن العديد من الأشخاص يرغبون في التعرف على أفضل العروض المقدمة من متجر بنده فسوف نذكر لكم الآن تلك العروض. عروض بنده اقوى عروض بنده لهذا الموسم عروض بنده سعر مرقة الدجاج ماجي بلغ 12.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 17.95 ريال سعودي. عروض بنده وصل سعر جبنة مربعات كيري إلى 18.75 ريال سعودي، بدلاً من سعر 27.25 ريال سعودي. عروض بنده زيت نباتي العربي بلغ سعرها 22.25 ريال سعودي، بدلاً من سعر 33.95 ريال سعودي. عروض بنده حليب طويل الأجل بالنكهات بلغ سعرها 27.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 31.50 ريال سعودي. عروض بنده حليب مجفف كامل الدسم المراعي بلغ سعره 37.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 65.95 ريال سعودي. عروض بنده دجاج دو بلغ سعره 11.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 15.50 ريال سعودي. خصومات بنده خصومات بنده الاسبوعية لا تقاوم اغتنم الفرصة خصومات بنده أرز مزة بسمتي أبو كاس بلغ سعره 58.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 68.50 ريال سعودي. خصومات بنده مكعبات لحم بقري برازيلي بلغ سعره 23.95 ريال سعودي. خصومات بنده سعر مفروم بقري أسترالي قليل الشحم بلغ 33.95 ريال سعودي. خصومات بنده سعر مفروم بقري كولومبي بلغ 21.95 ريال سعودي. خصومات بنده سعر نقانق بقري كولومبي بلغ سعره 29.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اقوى واروع تخفيضات بنده هذا الموسم تخفيضات بنده سعر إسكالوب بقري أسترالي بلغ 42.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده برجر بقري كولومبي بلغ سعره 29.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده كفتة بقري كولومبي بلغ سعره 28.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده سيفان دجاج التنمية بلغ سعره 6.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 11.50 ريال سعودي. تخفيضات بنده سعر فيليه صدور الدجاج اليوم بلغ سعره 18.50 ريال سعودي. خدمات منصة مدرستي وكيفية دخول الحصص على منصة مدرستي

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