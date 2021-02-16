شوف عروض جرير الأسبوعية تخفيضات من 30 ل 50% على الجوال واللاب توب

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عمر شويل - جدة تعتبر مكتبة جرير من الأماكن المعروفة في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذه الشركة تعتبر من أقدم الشركات التي تم تأسيسها داخل المملكة، وهذه الشركة متخصصة في بيع كل ما يتعلق بالدراسة وجميع احتياجات الكليات المختلفة، وقامت جرير بالتوسع في مجال البيع لتضم قسم للإلكترونيات والهواتف المحمولة أيضاً، وتقدم مكتبة جرير مجموعة من العروض الأسبوعية على كل الأقسام المتاحة في الفروع. عروض جرير عروض جرير الأسبوعية: تخفيضات جرير بلغ سعر كارت مايكروسوفت ٩٠ يوم ٣ أشهر ذهبية بطاقة شراء صالحة ١٢٦ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٩٠ ريال سعودي.

خصومات جرير بلغ سعر كارت مايكروسوفت بطاقة شراء وإعادة ١٠٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٦٩ ريال سعودي.

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بلغ سعر كارت مايكروسوفت ٣٠ يوم شهر كامل أن ليميتد جيم ٦١ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩٦ ريال سعودي.

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بلغ سعر جهاز موتورولا ون فيوجن مساحة ١٢٨ جيجا بايت لون زمردي ٦٦٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩٩٩ ريال سعودي. قروض اهل الضمان الاجتماعي | قرض آهل بنك التسليف

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