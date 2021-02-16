شوف عروض جرير شاشات على تليفزيونات سامسونج وال جي الذكية بخصومات حتى 61%

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عمر شويل - جدة عروض جرير شاشات على تليفزيونات سامسونج وال جي الذكية بخصومات حتى 61%، كل هذا وأكثر تجدوه لدى مكتبة جرير بتخفيضات على أجهزة العرض من شاشات وتلفزيونات ذكية، وشاشات ألعاب من مختلف الماركات، وتتنوع الخصومات في الأسعار والمميزات، لذا يحتار الكثير منا عند شراء الشاشات، لذلك نعرض لكم اليوم أقوى عروض السعودية المقدمة من متجر جرير.

عروض جرير شاشات على تليفزيونات سامسونج وال جي الذكية بخصومات حتى 61%

عروض جرير شاشات خاصة بالتليفزيونات الذكية الحديثة وشاشات الألعاب كذلك، ولذا تتنوع الركات المنتجة لتلك الفئة من الشاشات، وأشهرهم يعد ماركة سامسونج، وال جي، كما يوجد شاشات ديل ولينوفو المتطورة الخاصة بتشغيل الألعاب، واليوم نعرض عليكم تخفيضات جرير على الشاشات بأسعار تناسب كافة المستويات، وبمميزات تناسب مختلف الأذواق، والأسعار جميعها حصرية في خصومات جرير بتخفيضات تصل إلى 61% خصم فوري عند الشراء.

عروض جرير

في العروض التالية نسرد لكم عروض جرير اليوم على شاشات سامسونج بخصومات لا مثيل لها:

تليفزيون جرير سامسونج 82 بوصة، ال اي دي، 4K الترا اتش دي، بسعر 6999 بدلًا من 17999 ريال سعودي، بخصم هائل 61% عند الشراء.

تليفزيون سامسونج 85 بوصة، كيو اي دي، 4K الترا اتش دي، بسعر 10999 بدلًا من 21999 ريال سعودي، بخصم 50%.

تليفزيون سامسونج 75 بوصة، ال اي دي، 4K الترا اتش دي، بسعر 4999 بدلًا من 12499 ريال سعودي، بخصم 41%.

تليفزيون سامسونج 70 بوصة، ال اي دي، 4K الترا اتش دي، بسعر 4299 بدلًا من 7999 ريال سعودي، بخصم 45%.

عروض مكتبة جرير

في التالي خصومات ال جي المتاحة في السعودية داخل الفروع وموقع المكتبة الاون لاين:

تليفزيون جرير ال جي 75 بوصة، ال اي دي، 4K الترا اتش دي، بسعر 5049 بدلًا من 10299 ريال سعودي، بخصم 51%.

75 بوصة، ال اي دي، 4K الترا اتش دي، بسعر 5049 بدلًا من 10299 ريال سعودي، بخصم 51%. تليفزيون ال جي 65 بوصة، ال اي دي، 4K الترا اتش دي، بسعر 7999 بدلًا من 19999 ريال سعودي، بخصم 60%.

تليفزيون ال جي 70 بوصة، ال اي دي، 4K الترا اتش دي، بسعر 4499 بدلًا من 7999 ريال سعودي، بخصم 44%.

جرير اون لاين

في التالي اسعار شاشات جرير سكاي وورث التي تعد أحد أكثر الماركات المنتشرة داخل السعودية:

تليفزيون سكاي وورث 55 بوصة، ال اي دي، 4K الترا اتش دي، بسعر 1799 بدلًا من 2199 ريال سعودي، بخصم 18%.

تليفزيون سكاي وورث 65 بوصة، ال اي دي، 4K الترا اتش دي، بسعر 2799 بدلًا من 3199 ريال سعودي، بخصم 13%.

تليفزيون سكاي وورث 43 بوصة، ال اي دي، فل اتش دي، بسعر 1049 بدلًا من 1399 ريال سعودي، بخصم 25%.

قدمنا لكم عروض جرير السعودية على الشاشات الحديثة من سامسونج، وال جي، و جرير سكاي وورث، وتي سي ال، وغيرهم من المعروضات المتاحة لدى تخفيضات جرير شاشات، والعروض حصرية ومتاحة حتى نفاذالكمية بخصومات متنوعة يصل البعض منها إلى 61% في مهرجان خصومات الشاشات والتليفزيونات.