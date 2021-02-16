نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة فورت نايت علي الاجهزة المختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة فورت نايت، هي من اكثر الالعاب الالكترونية انتشارا فى السنوات الاخير بين الشباب نظرا لعدة اسباب منها سهولة تحميلها والجرفيك المميز، كما انها تصلح للاجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، ولاكن يجب توافر بعض الاشياء بالجهاز يجب أن يكون نظام تشغيل جهاز Android هو Android Oreo 8.0 أو أعلى، يجب أن تكون سعة الجهاز 64 جيجا بايت مع معالج ARM 64، وأن تكون ذاكرة الوصول العشوائي للهاتف 4 جيجابايت أو أعلى، معالج الرسوميات GPU: إصدار Adreno 530 / Mali G71 MP20 / Mali G72 MP12، يجب أن تكون الأجزاء المستخدمة لرسومات الجوال عادية.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الأندرويد

Fortnite هي لعبة متعددة اللاعبين مجانية تمامًا حيث يمكنك إنشاء عالم Fortnite المثالي مع أصدقائك، أو القتال لتكون المعركة الأخيرة. العب Battle Royale و Fortnite Creative مجانًا. قم بالتنزيل الآن وابدأ القتال.

خطوات التحميل لعبة فورت نايت

يجب عليك زيارة ألعاب Fortnite من خلال موقع الشركة الملحمي للألعاب. بعد ذلك انقر فوق كل كلمة لتنزيلها وسترى إشعار “إذن لتنزيل التطبيق”، لذا انقر فوق قبول. بعد اكتمال التنزيل يجب النقر فوق لتثبيت ملف التطبيق، وسترى إشعار “مفوض لتثبيت التطبيق” مرة أخرى. سيتم تثبيت التطبيق ومنحه حق الوصول إلى تخزين ملفات اللعبة. في هذه الخطوة تحتاج إلى النقر فوق “تثبيت” والانتظار لبعض الوقت لتحميل الجزء الأول من الملف. بعد تنزيل لعبة فورت نايت سيظهر رمز اللعبة أمام قائمة الجهاز ، لذا يجب النقر فوقه لبدء تنزيل جميع ملفات اللعبة.

الأجهزة المتوافقة مع لعبة فورت نايت

افضل انواع الاجهزة لتحميل لعبة فورت نايت

شاومي مي 9. Xiaomi Mi 10 و Mi 10 Pro. هاتف ASUS ROG 2. شاومي بلاك شارك 2. ون بلس 7 برو. واحد زائد 8. سوني اكسبيريا 1. Samsung Galaxy Tab S6