طريقة تحميل لعبة فورت نايت على اللابتوب رابط مباشر

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عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة فورت نايت على اللابتوب، لعبة فورت نايت من أفضل الألعاب التي ظهرت في الآونة الأخيرة على الإطلاق، أما بالنسبة لطريقة تحميل اللعبة فهي سهلة للغاية ولا تتطلب العديد من المتطلبات وفي الآتي سنذكر لكم طريقة تحميل لعبة فورت نايت.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت

عليكم بالدخول إلى أي متصفح متواجد على اللابتوب سواء كان جوجل أو أوبرا، وبعد ذلك يتم الدخول إلى هذا الرابط. ويمكنكم تحميل هذه لعبة فورت نايت على نظام التشغيل ويندوز 10 أو نظام آيفون ونظام ماك وأيضاً نظام الاندرويد. بعد ذلك يتم اختيار نظام التشغيل الذي ترغب به وسوف تلاحظ أن عملية تنزيل لعبة فورت نايتو والان قد بدأت وبشكل فوري. إذا كنت ترغب بتشغيل لعبة فورت نايت على لابتوب بنظام ويندوز فعليك بالنقر على شعار ويندوز بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، أما إذا كنت ترغب في تحميل لعبة فورت نايت على اللابتوب وبنظام ماك فعليك بالنقر على شعار ماك. سوف تكون عزيزي القارئ بإنشاء حساب على موقع لعبة فورت نايت من خلال هذا الرابط كما يمكنك عزيزي القارئ بأن تقوم باختيار العديد من الخيارات والتي منها جوجل أو الفيس بوك، وبعد إدخال المعلومات الخاصة بك سوف تتمكن من تشغيل لعبة فورت نايت.

متطلبات تشغيل اللعبة على اللابتوب

هناك بعض الاشيئ التى يجب ان تتوافر في الجهاز الذي تنوى الدخول من خلال علي لعبة فورت نايت وهى:

أن يكون المعالج Core i5-7300U 3.5 GHz. نظام التشغيل Windows 7/8/10 64-bit أو Mac OS Mojave 10.14.6. ذاكرة فيديو: 2 GB VRAM. بطاقة فيديو: Intel HD 4000 على جهاز الكمبيوتر أو Intel Iris Pro 5200 أو ما يعادله من AMD GPU على جهاز Mac.