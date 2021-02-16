شوف عروض جرير الأسبوعية خصم من 20 ل 50% على الجوال والشاشات

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عمر شويل - جدة عروض جرير على أحدث الجوالات بأقل الأحدث، تقدم لكم مكتبة جرير أقوى العروض والتخفيضات التي تجعلكم تقوموا بشراء الجوالات والأجهزة اللوحية الذكية بأقل الأسعار، حيث أننا من الأسواق الموجودة في السعودية التي تعمل على تقديم أحدث أنواع الهواتف والتي تناسب جميع العملاء المحبين لشراء الهواتف الحديثة، فتابعونا لكي تتعرفوا على أفضل العروض والتخفيضات.

عروض جرير

خصومات مكتبة جرير السعودية على الجوالات كل ما هو جديد يوجد في مكتبة جرير، كما أننا الوحيدين الذين نقدم لكم أجرأ العروض وأعلى الخصومات على الأجهزة اللوحية الحديثة والهواتف الذكية:

عروض جرير الأسبوعية هونز 10 إكس لايت لايت سعة 1128 جيجا بايت الجيل الرابع متوفر باللون الأخضر/ أسود ميدنايت/ أبيض ثلجي متوفر بسعر 769 ريال سعودي بدلاً من 799 ريال سعودي وفر 30 ريال سعودي ومعه هدايا بقيمة 139 ريال.

تخفيضات جرير هاتف سامسونج جالكسي ايه 21 اس سعة 128 جيجا بايت بسعر 775 ريال سعودي بدلاً من 849 ريال سعودي بدلاً شامل الضربية وفر معنا 74 ريال سعودي.

ريلمي 7 سعة 128 جيجا بايت الجيل الرابع بسعر 899 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال سعودي شامل الضريبة وفر 100 ريال سعودي.

تخفيضات جرير الأسبوعية

أقوى تنزيلات جرير لشهر يناير تفاجئ جرير دائماً عملائها الكرام بكل عروضها الأكثر تميزاً:

عروض جرير الأسبوعية جديد من جرير ايسر بريديثور أوريون 5000 متوفر بخصم 10% ليكون بسعر 13499 ريال سعودي بدلاً من 14999 ريال سعودي وفر معنا 1500 ريال سعودي.

خصومات جرير جديد ريزر بليد 15 كمبيوتر محمول متوفر بالمتجر بخصم 11% ليكون بسعر 7199 ريال سعودي بدلاً من 8099 ريال سعودي وفر معنا 900 ريال سعودي.

تنزيلات جرير اسوس تي يو اف جيمنج 15 بخصم 15% ليكون بسعر 4549 شامل الضريبة بدلاً من 5349 ريال سعودي وفر معنا 800 ريال سعودي.

كمبيوتر هواوي 10 5 ميديا باد تي كمبيوتر لوحي الجيل الرابع بخضم 11% ليكون بقيمة 849 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 1259 ريال سعودي.