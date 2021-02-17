نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات قوية على الأجهزة الكهربائية والمنزلية من أكسترا في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تريد شراء جهاز تلفاز أو ثلاجة أو غسالة أو أي جهاز كهربائي منزلي أخر فيجب عليك تفصح موقع أكسترا، حيث أنه يقدم هذا الشهر خصومات قوية على الأجهزة الكهربائية والمنزلية، ولذلك جمعنا لك اليوم مجموعة أهم وأقوى هذه الخصومات حتى لا تهدر الكثير من الوقت والمجهود في البحث تابع معانا.

خصومات قوية على الأجهزة الكهربائية والمنزلية

يقدم موقع أكسترا تخفيضات مميزة على أجهزة التليفزيون تصل إلى 60%، وخصومات على الثلاجات تصل إلى 44%، وعروض الغسالات تصل إلى 50%، وهناك العديد من العروض الأخرى على أجهزة المطبخ والمكيفات والهواتف الذكية وغيرها، سوف نطلعك على أسعار أهم الأجهزة بعد التخفيض مع بعض مميزاتها.

خصومات قوية على شاشات التلفاز

يمكنك شراء شاشة تلفاز ذكية ماركة كلاس برو مقاس 55 بوصة مع تقنية Color Dynamic Crystal Color بسعر 1599 ريال بدلاً من 2199 ريال مع هدية مجانية 139 ريال.

تليفزيون ذكي ماركة LG مقاس 65 بوصة بسعر 9599 ريال بدلاً من 25999 مع هدية مجانية بقيمة 699 ر يال.

شاشة تلفاز ذكية ماركة ال جي مقاس 75 بوصة بدقة 8K بسعر 14999 ريال بدلاً من 32999 ريال.

تلفزيون ماركة سامسونج مقاس 75 بوصة مع عرض و وضوح قوي بسعر 14999 ريال بدلاً من 29999.

خصومات قوية على الأجهزة الكهربائية من أكسترا الغسالات

يمكنك شراء غسالة اتوماتيك ماركة كلاس برو، نظام فتح امامي، 8 برامج يمكنها تنظيف ملابس بوزن 6 كيلو.

غسالة اتوماتيك ماركة كاندي، نظام فتح أمامي، تعمل بنظام الواي فاي يمكنها تجفيف 14 كيلو / 9 كيلو، بسعر 1999 ريال بدلاً من 3999 ريال.

غسالة اتوماتيك ماركة اريستون ناتس، نظام فتح أمامي، يمكنها تنظيف ملابس بوزن 10 كيلو، بسعر 3169 ريال بدلاً من 3799.

غسالة اتوماتيك ماركة كاندي، نظام فتح علوي، يمكنها حمل 10 كيلو ملابس بسعر 1649 ريال بدلاً من 2529 ريال.

غسالة اتوماتيك ماركة توشيبا، نظام فتح علوي، تسع 7 كيلو ملابس، بسعر 1399 بدلاً من 1649 ريال.

تخفيضات مميزة على الثلاجات

يمكنك شراء ثلاجة ماركة سامسونج، مقاس 16 قدم، بسعر 2799 ريال بدلاً من 4999 ريال.

ثلاجة ماركة دايو، مقاس 14.1 قدم، بسعر 2149 ريال بدلاً من 3799.

ثلاجة 2 باب زجاج، ماركة هيتاشى، مقاس 21.4، بسعر 3999 ريال بدلاً من 6399.

ثلاجة ماركة كلاس برو، 2 باب مقاس 19.9 قدم، بسعر 2249 ريال بدلاً من 3499 ريال.