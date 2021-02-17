شوف أقوى عروض بندة الأسبوعية على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية

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عمر شويل - جدة عروض بندة تقدم أقوى التخفيضات على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالإضافة إلى عروض طازج ب 5 ريال على السلع الغذائية والاستهلاكية وهي تمثل العروض الأفضل لشريحة عريضة من المستهلكين بالإضافة إلى عروض الإلكترونيات والهواتف الذكية والشاشات وغيرها العديد من العروض على جميع مستلزمات المنزل الحياتية والكمالية وأيضاً الترفيهية، فدائماً ما تمثل شركة بندة هايبر بنده وجهة التسوق الأمثل للكثيرين لحرصها الدائم على تقديم أفضل المنتجات بأجود الخامات والأنواع وبأوفر الأسعار. أقوى عروض بندة على الأجهزة الكهربائية: مكنسة كهربائية كليك أون 1,600وات بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 265 ريال.

مكواة جيباس بسعر 65 ريال سعودي بدلاً من 85 ريال.

مكواة بخار عمودية جيباس بسعر 219 ريال سعودي بدلاً من 339 ريال.

فرن كهربائي كولين سعة 45 لتر بسعر 259 ريال سعودي بدلاً من 329 ريال.

صانعة السندوتشات جيباس بسعر 55 ريال سعودي بدلاً من 69 ريال.

مكنسة كهربائية اريتي 1,600 ولت بسعر 109.50 ريال سعودي بدلاً من 219 ريال.

موزع مياة حار وبارد مع حافظة داخلية جيباس بسعر 349 ريال سعودي بدلاً من 459 ريال. خلاط كليك أون 350 وات بسعر 65 ريال سعودي بدلاً من 89 ريال.

خلاط مع مطحنة مولينكس 600 وات بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 239 ريال.

قلاية بدون زيت فليبس بسعر 429 ريال سعودي بدلاً من 769 ريال.

محضرة طعام أي تي سي 400 وات بسعر 179 ريال سعودي بدلاً من 295 ريال.

عجانة كولين سعة 5 لتر بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 439 ريال.

قطاعة مع وعاء ابيض رومادي ارايتي بسعر 72.50 ريال سعودي بدلاً من 145 ريال.

غلاية كهربائية استانلس ستيل تيفال بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 189 ريال.

قلاية أي تي سي سعة 5.5 لتر بسعر 329.50 ريال سعودي بدلاً من 659 ريال. عروض الأدوات المنزلية من بنده: بطاريات أنرجيزر ماكس بسعر 40 ريال سعودي بدلاً من 58 ريال.

فحم فوري الشرقية وزن 700 كيلو جرام بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 21 ريال.

كرسي قابل للطي بسعر 50 ريال سعودي بدلاً من 71.25 ريال.

أرجل مساند لكرسي الحمام سكواتي بوتي بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 99.95 ريال.

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