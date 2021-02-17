نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جراند مارت الدمام اليوم 17 فبراير حتى 23 فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض منتصف الشعر من جراند مارت الدمام من أهم العروض التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين والمقيمين في مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية حيث تعد عروض جراند مارت الدمام من أقوي العروض التي يمكن للجميع الاستفادة منها كونها تشمل أهم المنتجات التي يحتاجها الكثير من الاشخاص وابرز المنتجات المتواجدة ضمن عروض جراند مارت الدمام هيبارشوت زيت جوز الهند وزيت نباتي دوار الشمس وجميع انواع الارز مثل أرز هندي وأرز متا وأرز بالياسمين وأرز ايدني وأرز جرين فأرمز وحليب مبخر المراعي والكثير من المنتجات التي يمكنك مشاهدتها من خلال الصور المتواجدة أسفل الموضوع.

عروض جراند مارت الدمام

عروض جراند مارت الدمام من اقوي العروض التي يمكنك الاستفادة منها بدا من اليوم الاربعاء 17 فبراير وتنتهي كافة هذة العروض في يوم 23 فبراير 2021 أو حتي نفاذ كمية كافة المنتجات المتواجدة في العروض وتشمل عروض جراند مارت الدمام كافة المعلبات التي تحتاجها مثل الزبدة وزبادي المراعي ودوكس دجاج كاملة ولحم بقري مفروم ودوكس نقائق دجاج وساديا مجمدة دجاج وساديا برجر بقري وساديا بطاطس مقلية وساديا سيقان دجاج وكافة انواع اللحوم المجمدة التي يمكنك الحصول عليها من خللا جراند مارت الدمام والتي توفر نسبة خصم مميزة علي كافة انواع اللحوم المجمدة.

تشمل عروض جراند مارت الدمام الكثير من الخضروات الطازجة مثل العنب الابيض وأفندي باكستان وموز قلبيني وتفاح فوجي والرماد القرع وقرنبيط وخيار سعودي وجوافة مصري والهند جوز الهند والبطاطس والصين الزنجبيل وخيار هندي والكثير من انواع اللحوم والاسماك التي توفرها عروض جراند مارت الدمام مثل سمك التقوي ولحم البقر سعودي الطاز ولحم البقر باكستاني ولحم الماعز الطازج باكستاني والكثير من أنواع اللحوم المميزة التي توفرها عروض جراند مارت.