شوف عروض نستو الرياض اليوم 17 فبراير حتى 23 فبراير 2021 عروض الـ 10 و 20 و 30 ريال

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عمر شويل - جدة عروض ال 10 و 20 و 30 ريال من نستو الرياض من العروض القوية والمميزة للغاية حيث توفر أسواق نستو عروض مميزة على كافة المنتجات والمواد الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار 10 و 20 و 30 ريال حيث تشهد مجلة عروض نستو الرياض خصومات كبيرة للغاية على كافة المنتجات وأيضا توفر عروض نستو الرياض خصومات كبيرة علي الفواكه والخضروات الطازجة مثل الطماطم والبطاطس والجزر والتفاح والبرتقال وكيوي والعنب والليمون والكثير من الخضروات والفواكه. عروض نستو الرياض عروض الـ 10 و 20 و 30 ريال تحتوي علي الكثير من انواع الاسماك واللحوم مثل لحم بقري هندي بدون عظم ولحم بقري باكستاني بالعظم وكبدة بقري بالكيلو وسمك لقرور وسمك الباراموندي ولحم اثيوبي لكل كيلو وتضم العروض كافة منتجات العناية مثل شامبو كلير ونيفيا لوشن وايشون قناع للتنظيف ونيفيا لوشن وزيت الشعر داير الياسمين والكثير من منتجات العناية الشخصية، وجميع عروض نستو الرياض تبدأ من اليوم 17 فبراير حتى 23 فبراير 2021 ويمكن للجميع الإستفادة من كافة هذة العروض لمدة أسبوع كامل وتتوفر كافة هذة العروض في جميع فروع الرياض. الإعلامي عمرو أديب يتعرض لحادثة سير ومصدر أمني يوضح التفاصيل

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