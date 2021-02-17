نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لاب توب جرير الحديثة بتنزيلات تصب الى 12% على مختلف الماركات والطرازات العالمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لاب توب جرير الحديثة، تعتبر jarir bookstore مكتبة جرير من أفضل المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية الخاصة ببيع الإلكترونيات، حيث أنه متخصص في بيع الهواتف واللاب توب، و عند مكتبات جرير الكثير من التنزيلات والتخفيضات مثل عروض الجوالات في جرير، تخفيض بطاقة سامبا جرير، امكانية تقسيط جوالات جرير، خدمات بطاقة خصم جرير، أجهزة لابتوب جرير، تخفيضات جرير و اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير، وغير ذلك ودعونا نذكر لكم الآن أفضل عروض متجر جرير. اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير عروض لاب توب جرير بلغ سعر آبل ماك بوك آير 2020، 13 بوصة “8 جيجا، 512 جيجا” بصمة ذهبي إلى 6199 ريال سعودي.

لابتوب جرير اتش بي آومن، كور اي7، رام 16 جيجا، 15.6 بوصة، بسعة “512 جيجا اس” بلغ سعره 5849 ريال سعودي بدلاً من سعر 6599 ريال سعودي.

تخفيضات جرير آبل ماك برو 2020، كور آي 5، 13.3 بوصة، رام 16 جيجا، 512 بلغ سعره إلى 7799 ريال سعودي بدلاً من سعر 8549 ريال سعودي.

عرض جرير ابل ماك بوك برو 2020، 13 بوصة، 8 جيجا بسعة حجم “256 جيجابايت” تاتش بار رمادي وصل سعره إلى 6299 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم آبل ماك بوك برو 2020، 13 بوصة، 8 جيجا، 512 جيجا تاتش بار، رمادي بلغ سعره 7299 ريال سعودي. عروض لاب توب جرير jarir bookstore مكتبة جرير ابل ماك بوك برو تاتش بار، كور آي 7 بسعة حجم “512 جيجابايت”، 16 بوصة بلغ سعره 10199 ريال سعودي بدلاً من سعر 10999 ريال سعودي.

عروض جرير لينوفو يوجا سي 740، 14 بوصة كور آي7 بلغ سعره 4299 ريال سعودي بدلاً من سعر 4699 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم لينوفو يوغا سليم 7، كور أي 7، 14 بوصة، رام 16 جيجا بايت بسعة حجم “512 جيجا آس” وصل سعره إلى 4349 ريال سعودي بدلاً من سعر 4929 ريال سعودي.

لابتوب جرير دبل اكس بي اس 9310، كور أي 7، 13.4 بوصة، 16 جيجابايت، 512 جيجا بلغ سعره 7999 ريال سعودي. طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض لاب توب جرير الحديثة بتنزيلات تصب الى 12% على مختلف الماركات والطرازات العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.