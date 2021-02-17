شوف عروض العثيم الاسبوعية الطازجة وتنزيلات أكثر من 51% على المأكولات والحلويات والخضروات والفواكه

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عروض العثيم الاسبوعية سعر زيت نور دوار الشمس بلغ 22.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 32.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين حليب أبو قوس بودرة بلغ سعره 55.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 80.50 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم سعر البطاطس بلغ 1.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 3.95 ريال سعودي.

العثيم العروض الترويجية بلغ سعر قرع العسلي إلى 1.45 ريال سعودي.

مهرجان الطازج العثيم سعر عنب الأحمر الكبير إلى 8.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين برتقال عصير وصل سعره إلى 2.95 ريال سعودي.

عروض اسواق العثيم فلفل بارد برتقالي وصل سعره إلى 8.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين اليوم فلفل أصفر، أحمر وصل سعره إلى 7.95 ريال سعودي.

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عروض الاثنين العثيم وصل سعر الخس إلى 4.95 ريال سعودي.

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عروض الطازج من العثيم تمر سيافا صفاري بلغ سعره 11.95 ريال سعودي.

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عروض اسواق العثيم اليوم زود نواشف بالتمر وصل سعرها إلى 21.50 ريال سعودي.

عروض العثيم الاحساء تورتة شوكولاتة وكراميل وسط بلغ سعره إلى 29.95 ريال سعودي.

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