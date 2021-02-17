نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية وعودة عروض الخمسة ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مجموعة هايبر ماركت بنده عن أحدث عروض بنده لهذا الأسبوع، كما أعلنت عن عودة عروض الخمسة ريال من جديد للتيسير على العملاء وإتاحة الفرصة لهم لشراء المنتجات التي يرغبون فيها بالكمية التي يريدونها، وتتميز عروض هايبر بنده بالتنوع الشديد في السلع والمنتجات حيث تعرض المجموعة أكثر من 24 ألف منتج للعملاء الأمر الذي يجعل العميل يحصل على كل ما يريده من السلع الغذائية واللحوم والأسماك بالإضافة إلى عروض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات وأدوات العناية الشخصية والعناية بالمنزل، كل هذه المنتجات وأكثر ستجدونها متاحة في جميع فروع بنده داخل المملكة العربية السعودية.

أجدد عروض بنده الأسبوعية على اللحوم والمنتجات الغذائية

نصف كيلو جرام من ستروجانوف بقري برازيلي فقط بسعر 20 ريال.

برجر بقري برازيلي وزن 500 جرام بسعر 15 ريال سعودي.

نصف كيلو كفتة بقري برازيلي بسعر 15 ر.س.

500 جرام نقانق بقري برازيلي بسعر 15 ريال.

نصف كيلو جرام من لحم روستو بقري برازيلي بسعر 15 ر.س.

عروض الخمسة ريال من Hyper panda

يمكنك الحصول على أي من المنتجات التالية بخمسة ريالات فقط:

علبة تمر سكري/ نبتة القصيم أنيسة بسعر خمسة ريالات فقط.

علبة تمر سكري رطب محلي سيافا وزن 500 جرام فقط بخمسة ريالات.

تمر نبتة علي/ رشودية عرجون وزن 400 جرام بسعر 5 ريال.

تمر خلاص ذهبي/ معجون محلي تمارا سعر العلبة 5 ريال فقط.

تمر سيافا سعر الكيس وزن 100 جرام 5 ريال.



250 جرام من جوز الهند المطحون.

100 جرام من المكسرات المشكلة المالحة.

500 جرام من الفول السوداني الأبيض النيء.

250 جرام من القرفة المطحونة.

250 جرام من الليمون الأسود الكامل.

عروض بنده على الدواجن والأسماك بخمسة ريالات فقط

علبة قلوب دجاج الوطنية وزن 450 جرام ب5 ريال بدلاً من 7.25 ريال.

علبة سيقان دجاج إنتاج وزن 450 جرام مقابل 5 ريال بدلاً من 10.50 ر.س.

علبة قوانص دجاج الوطنية وزن 450 جرام فقط بخمسة ريالات بدلاً من 7.25 ريال.



احصل على 500 جرام سمك نسره بخمسة ريالات فقط

كيلو من سمك السردين مقابل 5 ريال.



باوند كيك أمريكانا وزن 290 جرام بسعر 10 ريال بدلاً من 18.95 ريال.

كيس بطاطس للقلي غولدن لونغ/ تراديشن ماكين وزن 750 جرام ب10 ريالات.

جبن كريم قابلة للدهن بينار وزن الحبة 500 جرام فقط مقابل 10 ريال بدلاً من 17.50 ريال بتوفير يصل إلى 7.50 ريال سعودي.