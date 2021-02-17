نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إكسسوارات الشعر الخاصة بالعروس وطرق اختيارها تعرفي عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة إكسسوارات الشعر الخاصة بالعروس من أهم الأساسيات التي تهتم بها كل فتاة مقبلةً على الزواج، حيث تضيف هذه الإكسسوارات المزيد من اللمسات الجمالية عليها في ليلة العمر، فكل شيء في هذا اليوم يكمل بعضه البعض من اختيار الفستان المناسب للزفاف والماكياج وتسريحة الشعر وطرحة الزفاف إلى جانب الإكسسوارات المسئولة عن إبراز جمالها ورقاتها.

نصائح اختيار إكسسوارات الشعر للعروس

قد تقع الكثير من الفتيات في حيرة عند اختيار الإكسسوارات المناسبة له ولشكل فستانها وتسريحة شعرها، لذا نستعرض معكم اليوم أهم نصائح اختيار إكسسوارات الشعر لكل عروس كي تبدو كالملكة في يوم زفافها.

اختاري الإكسسوارات التي تناسبك وتضيف جمالًا على جمالك وتشعرين بالراحة بهم. عليك الحذر عند اختيار الإكسسوار وتأكدي بأنه متين، مصنوع من قطعة واحدة، حتى لا ينكسر أو تنقطع منه الأجزاء الأخرى. اختاري اللؤلؤ إذا كان فستان الزفاف يحتوي على بعض حبات اللؤلؤ فقط. في حالة ما إذا كانت تسريحة الشعر تتطلب تاج تأكدي بأن يكون مثبت بشكل جيد، مع الانتباه لضرورة اختيار تاج يتناسب مع شكل تسريحة الشعر. لا ينصح بشراء إكسسوارات من الفضة خصيصًا لأجل هذا اليوم، فمن الممكن الاستعانة بالإكسسوارات التي يتم توافرها عند مختصين الشعر على سبيل الإعادة وإعادتها مرة أخرى. لا تستعملي الريش إلا إذا كان فستانك يحتوي على بعض الريش أو كان الموسم شتاءً. ابتعدي عن الألوان الزاهية عند اختيار إكسسوارات الشعر ويفضل الإكسسوار الفضي اللون والمزين بالستراس لأنها تضيء وجهك أكثر. لا تبالغي في وضع الإكسسوارات، وتأكدي من تثبيتها بشكل جيد على الشعر حتى لا تشعرين بالتوتر أثناء حفل الزفاف. عليك التنسيق جيدًا بين إكسسوارات الشعر وباقي الإكسسوارات كالعقد وبوكيه الورد المخصص للزفاف.