نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسماء بنات خليجية فخمة حلوة ونادرة 1442 اجمل الاسماء الخليجية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسماء بنات خليجية فخمة حلوة ونادرة 1442؛ حيث يبحث الكثير من المواطنين داخل جول الخليج والمملكة العربية السعودية علي أسماء بنات مميزة وجميلة لبناتهم وخصوصا لكل من ينتظر مولوداً جديداً؛ حيث إنهم يحبون الأسماء الفخمة التي تمتاز بالملكية والجمال والمعاني الأصيلة والقيمة، وفيما يلي من خلال هذا المقال على موقع ثقفني سوف نقدم مجموعة من أسماء البنات الخليجية القديمة والجديدة المميزة.

اسماء بنات خليجية فخمة حلوة ونادرة 1442

من أسماء البنات الخليجية والسعودية الرائعة والتي تتميز بالمعاني العربية الأصيلة التي يبحث عنها كافة الخليجيين وفي المملكة لكي ينسبونها لبناتهم لكي يتمتعوا بأسماء تحمل معاني فريدة وجميلة وغير تقليدية ؛ وهم إلى جانب ذلك يحبون تسمية أبناءهم وبناتهم مثل أسماء ملوك وأمراء الدول؛ ومن أجمل هذه الأسماء ما يلي:

خولة: وهو اسم عربي كان منتشر بشكل كبير عند العرب وتحديداً في دول الخليج في الماضي؛ وهو يعني البنت الحسناء الجميلة.

أثير: فهو اسم كثير الاستخدام أيضاً عند العرب؛ ويعني بريق السيف ولمعته.

حصة: يعني اسم حصة قطعة من شيء أو قطعة من اللؤلؤ.

إمهال: ويعني التمهل وتدقيق وعدم الاستعجال في شيء ما.

تغاني: ويعني الغني والثراء.

تودد: ويعني محاولة إرضاء من نحب.

شامة: ويعني النقطة السوداء الداكنة التي توجد في أماكن مختلفة من الجسم.

لُجين: وتعني الفضَّة.

ضحى: وتعني الوقت الذي تشرق فيه الشمس ويشمل بعض ساعات النهار الأولى.

اسماء بنات خليجية نادرة

يرغب الجميع في الحصول على اسماء اولاد فخمة ملكية سعودية وينطبق ذلك على البات أيضا حيث يوجد بعض الأسماء التي تتميز بالندرة وعدم التداول بكثرة في دول الخليج ؛ حيث يختارها بعض الخليجيين والسعوديين لكي يطلقوها على بناتهم ليتمتعوا بالتميز عن غيرهم؛ وتمثلت في الآتي:

لماظة: ويعني البيان واللباقة.

أنورين: ويعني عزة النفس والكرامة.

رائقة: ويعني الفتاة التي تتمتع بالجمال وانعدام العيوب.

أسارير: هو اسم يدل على البشر والسرور ويعني الخطوط المنتشرة في الوجه والكفَّين.

مودة: من الأسماء التي تم ذكرها في القرآن الكريم في إحدى آيات سورة النساء ؛ وهو يعني المحبة والود الدائم.

سدرة: وهو أيضاً من الأسماء التي تم ذكرها في القرآن الكريم من سورة النجم ؛ ومعنى هذا الاسم أوراق شجرة النبق.