نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق طبيعية لسد الشهية الزائدة خلال الدورة الشهرية لعدم زيادة وزنك في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم طرق طبيعية لسد الشهية في فترة الدورة الشهرية، حيث دائمًا ما يصاحب فترة الدورة الشهرية الكثير من الأعراض والتي من أهمها زيادة الشهية لتناول كميات كبيرة من الطعام، ويرجع ذلك إلى تغيير الهرمونات بشكل كبير في هذه الفترة واحتياج الجسم بصورة مستمرة للنشاط والطاقة وتعويض ما يفقده، إلا أن القلق الذي يسيطر على الكثير من النساء بسبب هذا الأمر هو الخوف الشديد من زيادة الوزن بشكل ملحوظ.

الأمر الذي يؤرق المرأة باستمرار سعيًا منها للحفاظ على وزنها المثالي والتمتع بجسم رشيق ممشوق القوام، وللتغلب على هذه الظاهرة الشائعة بين عدد كبير من النساء نستعرض معكم طرق بسيطة لسد الشهية خلال الدورة الشهرية.

طرق طبيعية لسد الشهية الزائدة خلال الدورة الشهرية

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماغنسيوم، مثل الشيكولاتة الداكنة والمكسرات، فهذه الأطعمة غنية بالعديد من المواد الغذائية التي تقوم بالتحكم بقدر كبير في الشهية قبل وأثناء الدورة الشهرية، وهو ما يقلل من كميات الطعام التي يتم تناولها.

تناول كميات كبيرة من الماء والسوائل الدافئة على مدار اليوم خلال فترة الدورة الشهرية يزيد من الشعور بالشبع لفترات طويلة، وهو ما ينتج عنه قلة كميات الطعام التي يتم تناولها.

التمارين الرياضية في هذه الفترة من الأساسيات التي لا يجب الإغفال عنها ليس فقط لسد الشهية بل لحماية الجسم من الخمول في فترة الدورة الشهرية ومده بالطاقة التي يحتاجها لإنجاز مهامه، حيث تساعد ممارسة التمارين الرياضية على التخلص من التوتر الذي يسبب الشعور بالجوع، كما أن ممارسة التمارين الرياضية تعمل على خفض مستويات هرمون الكورتيزول، وهو الهرمون المسئول عن حدوث الإجهاد والتوتر.

تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، لأنها ترفع من نسبة التوتر وتسبب الشعور بالجوع، ويفضل استبدالها بالعصائر الطبيعية والسوائل المختلفة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، لزيادة الشعور بالشبع.