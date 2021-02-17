نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء المطر والرياح المأثورة عن النبي ما يقال عند هبوب الرياح والمطر الغزير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعرض البلاد حالياً لموجة من الطقس السيء الشديد حيث تتساقط الأمطار الغزيرة على الكثير من المدن ونشاط للرياح القوية، وعندما تهبط الرياح يشعر الجميع بالخوف الشديد حيث يمكنها أن تتسبب في سقوط الأشجار والمنازل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عدد من الأدعية عندما تهب الرياح وتنزل الأمطار بغزارة، وسوف نطلعكم الآن في هذا المقال دعاء المطر والرياح المأثورة عن النبي.

دعاء المطر والرياح

دعاء المطر والرياح من أكثر ما يبحث عنه الجميع حالياً بالتزامن مع الرياح التي تتعرض لها البلاد في الوقت الحالي، حيث حثنا النبي صلى الله عليه وسلم لقول أدعية المطر والرياح عندما نراها والمداومة عليها حتى ينتهي المطر والرياح، كما حثنا النبي على الدعاء بكل ما يتمناه المسلم أثناء نزول المطر حيث تكون أبواب ا لسماء مفتوحة والدعاء في هذا الوقت مستجاب.

دعاء نزول المطر والرياح

عند نزول المطر كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم “اللهم صيباً نافعا” ثلاثة مرات، وإذا اشتدت المطر يقول “اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والأجام والظراب والأودية ومنابت الشجر”، كما كان يقول النبي عند هبوب الرياح “اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به”، وعندما تشدت الرياح كان يقول النبي “اللهم لحقاً لا عقيماً”.

أفضل دعاء يقال عند الرياح

“اللهم إنا أسألك يا من لا تغلظه المسائل ويا من لا يشغله سمع عن سمع يا من لا يبرمه إلحاح المحلين، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء”.

“يا لطيف.. يا لطيف، يا لطيف ألطف بي بلطفك الخفي وأعني بقدرتك، اللهم أني أنتظر فرجك وأرقب لطفك فالطف بي ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك لا إله إلا الله الرحمن الرحيم”.

“اللهم صيباً نافعاً، اللهم صيباً نافعاً، اللهم صيباً نافعاً”.

“اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجي عندنا من أعمالنا إنك تغفر الذنوب لمن تشاء، وأنت الغفور الرحيم، يا غفار اغفر لنا ويا تواب تب علينا ويا عفو اعفوا عنا، إنك أنت التواب الرحيم”.