خطوات تحضير معطر جو للمنازل في وقت قليل 

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عمر شويل - جدة خطوات تحضير معطر جو للمنزل في وقت قليل، يحب الكثير من الأشخاص تعطير المنزل بشكل دائم حتي يعطي راحة كبيرة للنفس حيث يمكنك تجهيز معطر من الجو في المنزل بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة لتعطيها المنزل حتى يصبح له رائحة جميلة ومميزة طوال الوقت، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على خطوات تحضير معطر جو للمنزل في وقت قليل.

خطوات تحضير معطر جو للمنازل

المكونات، ست ملاعق من الجيلاتين ولون طعام وملعقتين من الزيت العطري وكوب ونصف ماء برطمان قديم.

خطوات تجهيز معطر جو للمنازل

في الخطوة الأولى يتم تذويب الجيلاتين في وعاء به ماء ويترك على النار بعد ذلك يتم إضافة اللون والزيت العطري على الجيلاتين بعد أن يذوب ويتم الاستمرار في عملية التقليب، بعد ذلك يتم رفع من على النار حتى يهدأ قليلاً ويتم وضع في البرطمان وبعد أن يبرد تماماً يتم حفظه في الثلاجة حتى يتماسك وفي أي وقت يمكنك استخدامه في أي مكان وذلك على حسب الرغبة.

يمكنك استخدام الزيوت العطرية التي لها رائحة قوية ومميزة حتى يصبح المنزل له عاء عطية جميلة ومميزة ويمكنك شراؤه من محلات العطور وتجهيز وبالخطوات التي قمنا بتوضيحها من خلال السطور الماضية.

خطوات تعطير المنزل

يمكنك تعطير المنزل بالعديد من الطرق المختلفة بدون أن تؤثر على الجهاز التنفسي حيث يمكنك تعطينا المنزل بحبوب القهوة من خلال تجهيز طبق الكريستال، وإضافة في حبوب القهوة ثم وضع الشموع الدائرية ووضعها عليها وسوف تبدأ بالذوبان وسوف تروح تفوح رائحة القهوة الجميلة.

تعطير المنزل باعواد القرفة

يمكنك استخدام أعواد القرفة ووضعها حول الشموع الكبيرة وسوف تبدأ واحد القرفة بالانتشار في المنزل ويصبح له رائحة جميلة ومميزة بجانب إمكانية استخدام حبة من البرتقال أو الليمون وتقطيعها إلى نصفين، و قومي بتذويب شمع في حمام مائي وأقسمي قشر البرتقال ثم اذيبي الشمعة حول الخليط وسوف تلاحظين أن المنزل أصبح له رائحة جميلة وميزها بالليمون أو البرتقال.

تعطير المنزل بماء الورد أو الفانيليا

يمكنك استخدام ماء الورد أو الفانيليا في تعطير المنزل من خلال تجهيز وعاء كريستال وإضافة في الماء ثم يوضع فنجان من ماء الورد أو الفانيليا مع الماء أو يمكن استخدام ماء الظهر ويمكنك أيضا استخدام ورد مجفف وضعه ووضعه في قاع الإناء وسوف تبدأ اللائحة في الانتشار.