نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرائب وعجائب شاب من سوهاج يسافر بالحمار من الجيزة إلى أسوان ليروي لنا ماحدث معه من غرائب الطريق 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شاب من سوهاج يسافر من الجيزة إلى أسوان بالحمار يدعى الشاب باسم “بهاء العمدة”، والتفتت الأنظار في هذه الأيام إلى هذا القرار الغريب الذي اتخذه هذا الشاب، بعد أن أعلن رحيله من مدينة الجيزة بحري إلى أسوان بالصعيد قبلي، ويبلغ عمر هذا الشاب من العمر 31 عاماً من مركز المنشاة سوهاج، حيث قرر السفر من يوم 6 فبراير لعام 2021 ليبدأ مغامرته العجيبة بحماره “ونيسة” حيث سيقطع مسافة قدرها يزيد عن 800 كيلو متر، كما قام الشاب بنشر بعض من صوره أثناء رحلته المتجهه إلى أسوان على مواقع التواصل الاجتماعي.

أخبار غريبة شاب يسافر بالحمار من الجيزة إلى أسوان وما السر من غرض الشاب من هذا السفر 2021

كما قال الشاب “بهاء العمدة” أن الغرض من السفر بالحمار من الجيزة إلى أسوان هو لاكتشاف محافظات الصعيد وبلادها وكرم أهلها، وكما قال أيضاً أريد أن أقوم بتدوين تلك القصة في كتاب خاص بي أو رواية تحكي المواقف التي تعرض لها أثناء رحلته بالحمار.

كما قال أيضاً: خرجت من الجيزة يوم 6 فبراير ومشيت حوالي 185 كيلو في 6 أيام وفي هذه المدة وصلت بها إلى محافظة المنيا مركز مغاغة.

كما أوضح الشاب أنه أخذ معه سيارة بسائق خاص لتحمل مستلزمات السفر من أكل الحمار وغيرها، ويطلق على الحمار الذي يركبه اسم “ونيسة”.

وكما تكلم عن خط سير رحلته أنه يتابع سيره نهاراً في ساعات النهار الأولى، ويستريح ليلاً ليتابع مسيرته في اليوم الذي يليه.

بهاء العمده يحكي ماحدث معه من غرائب أثناء السير في رحلته بالحمار من الجيزة حتى وصوله محافظة المنيا

قال الشاب: أنه في البداية لما كنا في الجيزة من أول مركز تدخل فيه في الجيزة ربنا بيكرمك بأولاد الحلال موجودين على الطريق الزراعي وتجلس معهم تشرب الشاي وبيضايفوك.

كما تكلم عن سبب رحلته إلى أسوان: أنه يقوم بتوثيق رحلة من الجيزة إلى أسوان بحمار، نقوم بالتعرف فيها عن أصل كل مدينة وسبب اسمها، وأقوم بالتعرف على أهل الكرم، كما أيضاً نتعرض أثناء السفر إلى مواقف وحكايات متنوعة، حيث وأنا بمحافظة بني سويف ولاد الحلال وقفوا بجانبنا واستضافونا، وأن الحمار مشى بي هذه الفترة 41 كيلو، والحمار لايستطيع أن يمشي أكثر من 20 أو 25 كيلو كمعدل طبيعي له، ولكن سبب مشيه هذه المسافة لأن الناس لما يأمنوا لنا وخايفين مننا، حتى وجدنا شاب محترم ببني سويف وقام باستضافتنا في بيته، ويقول أني لاحظت شيئاً غريباً ان الكرم والعطاء لن تجده إلى عند الرجل الفقير، ويقول أن الناس الذي ذهبت إليهم لاستضافتي منزلهم لايتعدى الغرفة أو الغرفتين ومافعلوه معي في الضيافة لم أراه عند أحد اثناء رحلتي، ويقول أنه يمشي بالحمار مشي طبيعي ليجلس مع الناس أكثر فترة ممكنة.

القبض على صاحب رحلة الحمار الذي قرر السفر من الجيزة إلى أسوان مسافة 800 كيلو متر

كما تم الإعلان عن القبض على صاحب السفر بالحمار: حيث لقت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا القبض على بهاء العمدة، وقامت الأجهزة بالتحفظ على الحمار الذي يمتطيه داخل نقطة الشرطة بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا مساء يوم أمس أثناء رحلته التي كانت منطلقة من الجيزة إلى أسوان.