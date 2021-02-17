نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان الطازج العثيم الآن ينزل بتخفيضات تتعدى 40% على الأجبان المعلبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مهرجان الطازج العثيم الآن، يعتبر متجر أسواق عبد الله العثيم في السعودية من أفضل المتاجر في المملكة، لأن أسواق عبدالله العثيم متخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية، ويتم توفير عروض من قبل هايبر العثيم مول اليوم، وتقدم أسواق العثيم اليوم خصومات مثل عروض العثيم الاسبوعية، مهرجان الطازج العثيم، كما المعتاد عروض العثيم اليوم الاثنين، زائد عروض الجوالات في العثيم، و انفراد عروض الطازج من العثيم، مع تخفيضات العثيم مثلما تعودنا من العثيم العروض الترويجية، و في هذه المقالة سوف نتعرف على أفضل عروض المتجر معًا. عروض العثيم على الأجبان ومنتجات الألبان عروض العثيم جبن المراعي كاسات طعم قشطة، وزن 140 جرام، فقط بسعر 5 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعية جبن بوك بيضاء كاسات، وزن 910 جرام، فقط بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 29.50 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين جبن المراعي كاسات طعم القشطة، وزن 500 جرام، فقط مقابل 10.50 ريال سعودي بدلاً من 17.25 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم جبن كرافت بيضاء كاسات، وزن 500 جرام، فقط بسعر 17.95 ريال سعودي.

العثيم العروض الترويجية جبن كرافت بيضاء كاسات، وزن 910جرام، فقط مقابل 28.75 ريال سعودي.

مهرجان الطازج العثيم جبن المراعي كاسات طعم القشطة، وزن 900 جرام، فقط بسعر 28 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين جبن نادك كاسات، وزن 500 جرام، فقط مقابل 12 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال سعودي. عروض اسواق العثيم على الجبن المختلفة عروض العثيم الاثنين اليوم جبن نادك كاسات، وزن 240 جرام، فقط مقابل 9.25 ريال سعودي.

عروض العثيم الرياض اليوم جبن المراعي بالزيت النباتي، وزن 240 جرام، فقط بسعر 8.25 ريال سعودي.

العثيم ماركت اكتساب جبن بوك بيضاء كاسات، وزن 1100 جرام، فقط بسعر 30.95 ريال سعودي.

عروض هايبر العثيم جبن انكور كريم كاسات، وزن 500 جرام، فقط بسعر 16.50 ريال سعودي.

عروض العثيم جده جبن المراعي قليل الكولسترول، وزن 500 جرام، فقط بسعر 18.50 ريال سعودي.

عروض الاثنين العثيم جبن نادك كريم كاسات، وزن 910 جرام، فقط بسعر 26.75 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعيه جبن المراعي كاسات طعم قشطة، وزن 240 جرام، فقط مقابل 8 ريال سعودي. إعفاء بنك التسليف والادخار وطريقة التقديم لإسقاط باقي من أقساط القروض

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