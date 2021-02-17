شوف عروض العثيم اليوم 17 فبراير حتى 23 فبراير 2021 عروض بداية العام

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عمر شويل - جدة تتميز عروض شركة العثيم اليوم بأقوى الخصومات والتخفيضات على جميع منتجاتها والتي تتكون من جميع أنواع المنظفات وأدوات العناية بالشعر والبشرة مثل مطهر ديتول بعطر البياضات، ومعطر جو ايرويك ورد، ومزيل فاينش، ومطهر ديتول، وشامبو عباية برسيل، ومنظف هاربيك أصلي بلس، وأقراص فينش للاطباق، وصابون برسيل أزرق، ومنظف سوبر جل فلاش، ومبيض ملابس فلاش كلور، ومطهر داك لافندر شفاف، ومطهر داك شامبو الفيف مغذي سعر عادي، ومزيل مكياج غارنيه، وكريم جونسون ناعم زبدة، وغسول فم ليسترين شاي أخضر، وشامبو جونسون أطفال جديد، وفوط صحية كيوفري بالصبار، شامبو شولدر تشكيله العود، وبانتين شامبو، وشامبو بانتين انسيابي وحرير. عروض العثيم اليوم تشمل عروض شركة العثيم أحدث الخصومات الأسبوعية على جميع منتجاتها والتي تتكون من جميع أنواع اللحوم مثل لحم عجل بلدي دون عظم، ولحم عجل بلدي بالعظم، ولحم غنم روماني بالعظم، ولحم عجل باكستاني بالعظم، ولحم سواكني بالعظم، ولحم حاشي بالعظم، ولحم حاشي طازج دون عظم، ومفروم بقر برازيلي مبرد، ولحم عجل دون العظم، ويتوفر أيضا في عروض العثيم جميع أنواع الأجبان مثل جبن هنغاري، وجبن فيكتو إسطنبولي، وجبن الزهار فيتا وجبن فيتا بالفلفل أخضر، وجبن زدني كريم، وجبن كريمة هالي، وجبن المراعي مخفوقة، وجبن المراعي بالقشطة مربعات، وجبن المراعي سبدر علب، وجبن المراعي كاسات طعم القشطة، وجبن داري بيضاء، وجبن كيري مربعات، وجبن أبو الولد مثلث. شاي ربيع المداق الاصلي 15.95 ريال.

حليب نيدو بودرة كيس 49.95 ريال.

صابون اريال اخضر 51.95 ريال.

قشطة بوك 9.95 ريال.

سكر ابو فهد ناعم 24.95 ريال.

ارز ابو كاس مزة بسمتي 31.95 ريال. عروض بنده اليوم 17 فبراير حتي 23 فبراير 2021 عروض الـ 5 ريال

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