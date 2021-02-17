نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اسواق المزرعة جدة و الجنوبية من 17 فبراير حتى 23 فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشمل عروض أسواق المزرعة الأسبوعية خصومات على جميع منتجاتها والتي هي تتكون من جميع أنواع المخبوزات مثل طبق معجنات صغيرة مشكل، وبيتزا مارغريتا، وخبز بانديسال، وشابورة أصابع سمسم، ومجدولة الجبن الرومي، ويتوفر أيضا جميع أنواع الأرز مثل تبلدا أرز بسمتي، ووليمة أرز مزة بسمتي، ودير براند أرز أبيض بسمتي، وأبو سيوف رز مزا وأبو سام رز سيلا بسمتي، وباب الهند أرز بسمتي، وجرين ارز كرنال ابيض، وفيكتوريا ارز بسمتي هندي ابيض، وجرين قارم رز مصري، ويتوفر ايضا جميع انواع المجمدات مثل صدور دجاج طرية، ودجاج مجمد، وملخية مفرومة، وباميه زيزو، وبطاطس مقليه، وافخاد دجاج رفيعة، وداري دجاج، ودو دجاج، وداري صدور دجاج تندر.

عروض اسواق المزرعة اليوم

تحتوي عروض أسواق المزرعة الأسبوعية تخفيضات هائلة هذه الفترة على جميع منتجاتها والتي تتكون من جميع أنواع اللحوم مثل لحم غنم طازج، وبرجر لحم، ولحم مفروم بقر، وأوصال لحم بقر، ومفروم غنم، وشيش طاووق متنوع، ويتوفر أيضا جميع أنواع المنظفات وأدوات العناية بالشعر والبشرة مثل بيرت بلس شامبو، ودوف شامبو، ودوف بلسم، ودوف كريم زهري أبيض، ولإيف بوي جل استحمام، وبيرس جل استحمام، واكس بخاخ مزيل لرائحة العرق، وفاجل استحمام، وكلوس اب غسول للفم كول، وبرسيل شامبو العبايه، وبرسيل جل للغسيل، وكومفروت منعم للاقمشة ازرق، وبرسيل مسحوق غسيل اخضر، وجو جرين شامبو العبايه، وفانيش سائل، وديتول منظف، وديتول سائل معقم، والمزرعة منظف للمراحيض، وسائل تنظيف الصحون ليمون، ودواني منعم للاقمشة، وكلوروكس عادي.