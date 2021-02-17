شوف عروض جرير على الهواتف المحمولة خصومات تصل إلي 50%

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عمر شويل - جدة عروض جرير في السعودية، شركة جرير من أشهر الشركات المتخصصة في بيع كل أدوات ومستلزمات الدراسة والأجهزة الإلكترونية أيضاً، وقامت شركة جرير بالانتشار في الكثير من المناطق المختلفة داخل المملكة العربية السعودية، كان ذلك بهدف الوصول إلى كل العملاء في كل مكان، كما قامت شركة جرير بضم الكثير من الأقسام الجديدة في فروعها، هذه الأقسام التي تحتوي على أدوات بجودة عالية ومميزة. عروض جرير الأسبوعية عروض جرير الأسبوعية علي الهواتف المحمولة خصومات جرير بلغ سعر هاتف أوبو A93 مساحة ١٢٨ جيجا بايت لون ماجيك بلو ١٠٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١١٩٩ ريال سعودي. تخفيضات جرير بلغ سعر هاتف موتورولا جي ٥ جي بلس مساحة ١٢٨ جيجا بايت لون أزرق ١٢٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٣٩٩ ريال سعودي. تنزيلات جرير بلغ سعر هاتف شاومي إن في سي بوكو مساحة ١٢٨ جيجا بايت لون رمادي ٩٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٠٩٩ ريال سعودي. خصومات جرير مجموعة متنوعة من خصومات جرير علي انواع مختلفة من الجوال عروض جرير الأسبوعية بلغ سعر هاتف ريلمي ٧ برو مساحة ٢٥٦ جيجا بايت ميرور سيلڤر ٢١٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٣٩٩ ريال سعودي. تخفيضات جرير بلغ سعر هاتف سامسونج جلاكسي إيه ٢١ أس مساحة ٦٤ جيجا بايت ٦٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٨١٩ ريال سعودي. تنزيلات جرير بلغ سعر هاتف نوكيا ٣.٤ مساحة ٦٤ جيجا بايت لون أزرق من الجيل الرابع ٥٢٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٥٧٥ ريال سعودي. تخفيضات جرير عروض جرير على الأدوات المدرسية عروض جرير الأسبوعية بلغ سعر علبة ألوان روكو المائية ١٩ ريال سعودي. تخفيضات جرير بلغ سعر علبة ألوان روكو بينت سيت ٢٢ ريال سعودي. خصومات جرير بلغ سعر علبة فابر كاستل قلم ربط ماركر ١٧ ريال سعودي. أسعار الذهب في سوريا اليوم الاربعاء 17/2/2021

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