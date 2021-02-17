شوف عروض اكسترا الأسبوعية على الشاشات تصل ل 60% أقوى عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية أبرز الخصومات المقدمة من متجر اكسترا عند البحث عن متجر متخصص في بيع الشاشات أو الهواتف فعلينا بأن بذكر اسم متجر اكسترا، حيث أنه يقوم بتقديم عروضاً تصل إلى 50% وفي مقالنا هذا سنتناول معكم أفضل هذه العروض. عروض اكسترا الأسبوعية خصومات اكسترا بلغ سعر شاشة ال جي “55 بوصة” إلى 2499 ريال سعودي بدلاً من سعر 3999 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا وصل سعر شاشة ال جي “50 بوصة” إلى 2099 ريال سعودي بدلاً من سعر 3599 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا شاشة كلاس برو “40 بوصة” بلغ سعرها 649 ريال سعودي بدلاً من سعر 1099 ريال سعودي.

بلغ سعر شاشة كلاس برو “40 بوصة” إلى 649 ريال سعودي بدلاً من سعر 1099 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون شارب “50 بوصة” بلغ سعرها 1699 ريال سعودي بدلاً من سعر 2499 ريال سعودي.

وصل سعر شاشة توشيبا “43 بوصة” إلى 1199 ريال سعودي بدلاً من سعر 1799 ريال سعودي.

بلغ سعر شاشة كلا برو “49 بوصة” إلى 899 ريال سعودي بدلاً من سعر 1499 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا السعودية تنزيلات اكسترا على شاشة كلاس برو “42 بوصة” بلغ سعرها 749 ريال سعودي بدلاً من سعر 1199 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية شاشة شارب تلفزيون “32 بوصة” وصل سعرها إلى 529 ريال سعودي بدلاً من سعر 799 ريال سعودي.

شاشة شارب تلفزيون “32 بوصة” وصل سعرها إلى 529 ريال سعودي بدلاً من سعر 799 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا شاشة توشيبا “40 بوصة” وصل سعره إلى 749 ريال سعودي بدلاً من سعر 1199 ريال سعودي.

شاشة توشيبا “32 بوصة” بلغ سعره 479 ريال سعودي بدلاً من سعر 649 ريال سعودي.

شاشة تي سي أل “32 بوصة” وصل سعرها إلى 549 ريال سعودي بدلاً من سعر 689 ريال سعودي. أسعار الذهب في سوريا اليوم الاربعاء 17/2/2021

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