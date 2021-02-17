شوف عروض جرير الأسبوعية على الشاشات والجوال تصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية بالمملكة العربية السعودية من مكتبات جرير عروض الأسبوع بالمملكة العربية السعودية من مكتبات جرير متوفرة بجميع فروع المكتبة، حيث التخفيضات الكبيرة والحصرية على عدد ضخم من الهواتف الذكية من إنتاج أكبر الشركات المصنعة على مستوى العالم، ومن أهمها شركة تي سي إلْ العالمية، حيث توفر أحدث إصدارتها من هواتف تي سي إلْ بلس تن، بإمكانياتها الجبارة. عروض جرير الأسبوعية خصومات جرير على هاتف تي سي إلْ بلس من مكتبات جرير: تخفيضات جرير الصنف هاتف ذكي من ماركة تي سي إلْ بلس 10، سعة الذاكرة الداخلية 265 جيجا بايت، اللون فضي، الجيل الرابع، ضمان عامان، الشاشة بمَقاس 6.4 بوصة، دقة وضوح الكاميرا الخلفية أربعة وثمانين مع ثمانية مع أثْنين مع أثْنين ميجا بيكسل، دقة الكاميرا الأمامية ستة عشر ميجا بيكسل، ثمن الهاتف الحالي(999)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(1349)ريال سعودي، بتخفيض ثلاثمائة وخمسين ريال سعودي، وبخصم 26 ٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تنزيلات جرير الصنف هاتف ذكي من ماركة تي سي إلْ بلس 10، سعة الذاكرة الداخلية 265 جيجا بايت، اللون أزرق مون لايت، الجيل الرابع، ضمان عامان، الشاشة بمَقاس 6.4 بوصة، دقة وضوح الكاميرا الخلفية أربعة وثمانين مع ثمانية مع أثْنين مع أثْنين ميجا بيكسل، دقة الكاميرا الأمامية ستة عشر ميجا بيكسل، ثمن الهاتف الحالي(999)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(1349)ريال سعودي، بتخفيض ثلاثمائة وخمسين ريال سعودي، وبخصم 26 ٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات مكتبة جرير تنزيلات جرير على الورق من مكتبات جرير: عروض جرير الأسبوعية الصنف ورق روكو تصوير ممتاز، ثمن الرزمة الحالي ستة عشر ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. الاختبار التحصيلي الاستثنائي في المملكة

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