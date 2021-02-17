شوف عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات هائلة تصل ل 60%

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عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات هايبر ماركت ساكو في المملكة العربية السعودية مميزة خلال هذا الأسبوع، حيث توفر لكم مجموعة رائعة من مستلزمات التخييم التي لا غنى عنها في كل الرحلات الخارجية، ومنها كراسي التخييم المريحة وذات التصاميم الرائعة، تأتيكم بمقاسات مختلفة وتخفيضات ساكو الكبيرة، كما توفر أسُواق ساكو مجموعة من الحصر وسائد التخييم. عروض ساكو الأسبوعية خصومات ساكو على كراسي التخييم من هايبر ماركت ساكو: الصنف كرسي أرضي قابل للطي، مربع الشكل، مقاس ثلاثة وسبعين في خمسين في ثمانية سنتيمتر، ثمن الكرسي الحالي(79)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(89)ريال سعودي، بتخفيض عشرة ريال سعودي، وبخصم 12٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف كرسي أرضي قابل للطي، دائري الشكل، مقاس ثمانية وسبعين في خمسين في سبعة ونصف سنتيمتر، ثمن الكرسي الحالي(59)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(69)ريال سعودي، بتخفيض عشرة ريال سعودي، وبخصم 12٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف كرسي أرضي قابل للطي، مقاس مائة وثمانية عشر في ثلاثة وتسعين في عشرة سنتيمتر، ثمن الكرسي الحالي(219)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(249)ريال سعودي، بتخفيض ثلاثين ريال سعودي، وبخصم 13٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات ساكو اليوم تنزيلات ساكو على حصيرة التخييم من هايبر ماركت ساكو: عروض ساكو الأسبوعية الصنف حصيرة نوم مع وسادة للتخييم، ثمن الحصيرة الحالي(89)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(119)ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. خدمات منصة مدرستي وكيفية دخول الحصص على منصة مدرستي

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