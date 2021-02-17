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انت الان تتابع تفاصيل خبر مسابقة الحلم 2021.. غيّر حياتك واربح مليون دولار بـ SMS حلم أو dream أو reve وطريقة الإشتراك الجديدة والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - عادت مسابقة الحلم 2021 من جديد لتغير حياة المزيد من مواطني الدول العربية أو غيرها، كما غير الحلم 2020 بالفعل حياة حاتم هيكل الذي ربح في ليلة رأس السنة الحالية 2021 مليون دولار أمريكي بما يزيد عن 15.5 مليون جنيه مصري، وبالرغم من أن هيكل فقد عمله بسبب كورونا، وبالرغم من غربته لمدة 20 سنة في المملكة العربية السعودية، إلا أنه لم يفقد الأمل وأرسل رسالة فقط، ليفاجأ بأنه ربح مليون دولار.
مسابقة الحلم 2021.. غيّر حياتك واربح مليون دولار بـ SMS حلم
وليس حاتم هيكل فقط هو الذي تغيرت حياته بمسابقة الحلم، فالإعلامي مصطفى الأغا يحكي مواقف كثيرة ممن غير الحلم الحلم حياتهم، مثل المصري الذي تشاجرت معه زوجته لاشتراكة وكثرة رسائله لمسابقة الحلم، فكان يرسل رسائل دون أن تدري، ويفاجأ وفوجئت معه زوجته أنه فاز بآلاف الدولارات لتتغير حياته حرفياً.
أما مسابقة الحلم 2021 هذا العام فإنها تحتوي على مفاجآت كثيرة وغير متوقعة، وذلك وفق ما أعلن الإعلامي مصطفى الأغا، ومن أهم مفاجآت الحلم 2021، أنها تأتي بأكبر موسم في تاريخها منذ بدايتها من 15 سنة، حيث أن جوائز هذا العام ستكون بأكثر من 3.5 مليون دولار أمريكي.
كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم 2021
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كما أعلن الأغا بأن الإشتراك الآن في حلم 2021 يكون من خلال هذا الرابط الرسمي للمسابقة، واتباع الخطوات التالية:
- بعد الدخول على الرابط الرسمي، عليك أن تسجل رقم هاتفك بشكل صحيح.
- بعدها ستصلك رسالة بأنك بالفعل قد اشتركت في المسابقة.
- ثم ستصلك رسالة أخرى بسؤال وعليك أن تجيب عليه إجابة صحيحة.
- وكلما أجبت على عدد أكبر من الأسئلة كلما كانت فرصك بالفوز أكبر.
- أيضاً يمكنك الإشتراك من خلال إرسال رسالة على الرقم المرادف لبلدك مكتوب حلم أو dream أو reve.
- ولمعرفة أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم لجميع البلدان من خلال هذا الرابط.
- كما يمكنك الإتصال والإشتراك عن طريق الرقم الدولي الذي يمكنلأي مشترك حول العالم بالإتصال به وهو 008821622775627008821610109 أو 008821622778021
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