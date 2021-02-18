نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اليوم في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا اليوم في السعودية، يقدم متجر اكسترا extra الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية أقوى عروض الهواتف الذكية والشاشات في مهرجان العروض و تخفيضات اكسترا، حيث يوفر لعملائه أقوى الخصومات وتنزيلات الجوالات تصل إلى 60% بشكل حصري، ويقدم لعملائه خدمة تقسيط اكسترا وهي إحدى مزايا متجر أكسترا الإلكتروني، فهو يقدم عدد كبير من الأجهزة اللوحية والإلكترونية والكهربائية مختلفة المواصفات ومتعددة الإمكانيات لتخدم احتياجات العملاء بسلاسة تامة، كما يتيح العديد من طرق الدفع ومنها طرق الدفع الإلكترونية وطرق الدفع عند الإستلام، وفي صور عروض اكسترا السعودية المميزة يمكنكم تصفح كافة التخفيضات والتنزيلات الحصرية من متجر اكسترا extra. عروض اكسترا عرض خلاط 1.5 لتر من برنسيس، 430 وات، يعمل بـ 3 سرعات، سهل التنظيف بسعر 109 ريال سعودي بدلًا من 149 ريال سعودي ووفر 40 ريال سعودي.

عرض عصارة فواكه 1.8 لتر من برنسيس، تعمل بقوة 800 وات بسعر 229 ريال سعودي بدلًا من 299 ريال سعودي ووفر 70 ريال سعودي.

عرض عصارة من برينسيس تعمل بقوة 160 وات بسعر 229 ريال سعودي بدلًا من 279 ريال سعودي ووفر 50 ريال سعودي.

وفر 100 ريال مع عرض قلاية هوائية من برنسيس الذكية، سعة 4.5 لتر، تعمل بقوة 1500 وات، مصنوعة من إستيل بسعر 499 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي.

وفر 70 ريال سعودي مع عرض مقلاة كلاس برو بدون زيت متعددة المهام المميزة، سعة 3.2 لتر متوفرة باللون الأسود بسعر 329 ريال سعودي بدلًا من 399 ريال سعودي. عروض اكسترا اليوم وفر 29 ريال مع عرض غلاية برنسيس ستانلس ستيل، سعة 1.7 لتر، تعمل بقوة 2150 وات بسعر 129 ريال سعودي بدلًا من 158 ريال سعودي.

وفر 50 ريال مع عرض غلاية زجاج من برنسيس سعة 1.7 لتر، تعمل بقوة 1850-2200 وات، بسعر 139 ريال سعودي بدلًا من 189 ريال سعودي.

وفر 40 ريال مع عرض صانع السندويتشات، يعمل بقوة 1200 وات بسعر 209 ريال سعودي بدلًا من 249 ريال سعودي.

وفر 20 ريال مع عرض صانع الفشار اللذيذ من برنسيس يعمل بقوة 1100 وات، متوفر باللون الأبيض بسعر 79 ريال سعودي بدلًا من 99 ريال سعودي. extra وفر 270 ريال مع عرض المكنسة الممتازة عالية الأداء، تنظيف فوري للسجاد أفضل 5 مرات من المكنسة العادية، سهلة الغسل والتنظيف، سريعة التجفيف، تنظيف عميق قاتل للبكتيريا بسعر 1529 ريال سعودي بدلًا من 1799 ريال سعودي.

وفر 340 ريال مع مكنسة تنظيف وغسل السجاد الفوري، تعمل بتقنية فرشاة الدوران العكسي، تساعد على التنظيف بعمق مع الهواء الساخن للتجفيف الفوري بسعر 1359 ريال سعودي بدلًا من 1699 ريال سعودي.

وفر 50 ريال مع عرض المكنسة الكهربائية من هوفر، تعمل بقوة 1700 وات بسعر 309 ريال سعودي بدلًا من 359 ريال سعودي.

وفر 170 ريال مع عرض مكنسة برميل باناسونيك القابلة للفك، تعمل بقوة 2300 وات، سعة 21 لتر، فوهة شفط كامل، دوران السلك أوتوماتيك بسعر 929 ريال سعودي بدلًا من 1099 ريال سعودي. تطبيق صحتي : خطوات تحميل تطبيق صحتي السعودية

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