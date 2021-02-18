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عمر شويل - جدة طريقة تنظيف الشنط والحقائب بخطوات سهلة، تحب الكثير من السيدات الاهتمام بجميع الأغراض الشخصية والمحافظة عليها بشكل دائم حتى تصبح نظيفة طوال الوقت حيث تهتم بمعرفة الخطوات التي تساعدها على تنظيف الشنط والحقائب بخطوات سهلة ولا تحتاج الكثير من الوقت والمجهود، لهذا سوف نتعرف من خلال المقال اليوم على طريقة تنظيف الشنط و الحقائب بالخطوات في المنزل.

طريقة تنظيف الشنط والحقائب

يمكنك تنظيف الشنط والحقائب التي يتم استخدامها بشكل دائم ومستمر خاصة الألوان الفاتحة من خلال حفظ الحقائب في حقائب نظيفة أو شنط نظيفة بشكل دائم للمحافظة عليها من الأوساخ والأتربة، أما في حالة وجود بعض البقع قومي بتجهيز قطعة من القماش وضيفي عليها القليل من الصابون بدأ بمسحها حتى تصبح نظيفة ثم قومي بشطفها بقليل من الماء بواسطة قطعة من القماش، بعد ذلك اتركيها حتى تجف وقومي بحفظها جيدا بعيداً عن الأتربة التي تتراكم عليها.

خطوات تنظيف الشنط

عند وجود بقايا قطع من الطعام على الحقيبة قومى بإحضار المكنسة الكهربائية وقومي بشفط بقايا الطعام الموجود فيها وسوف تصبح نظيفة.

في حالة وجود بقع من الحبر على الحقيبة يمكنك التخلص منها باستخدام الصابون وتترك لمدة دقائق أو يمكنك استخدام الكحول الطبي للتخلص منها بكل سهولة.

يمكن تنظيف البقع القوية بالكحول المركز عن طريق استخدام قطعة من القطن ويتم مسحها وتترك قليلا ويتم مسحها بشكل دائم حتى تختفي البقع الموجودة على الحقائب.

يمكنكم محافظة على الحقائب أو الشنط الجلدية الغالية بمسحها بشكل دائم بعد الخروج من المنزل بجانب، وجود بعض المنظفات الخاصة بالجلد والتي تعمل على تنعيمها وتلميعها حتى تصبح نظيفة وجديدة ويمكن أيضا تنظيف الجلد بواسطة استخدام الفازلين المتوفر لديك في المنزل.