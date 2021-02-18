نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية حتى 23 فبراير في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية والتخفيضات الأسبوعية مستمرة حتى 23 فبراير، وتحتوي على عروض بأسعار مغرية والمزيد من الخصومات الكبرى، بالإضافة إلى عروض إضافية مخصصة لبطاقات اكتساب، وفي عروض العثيم لهذا الأسبوع نجد مجموعة متنوعة من الأطعمة، المشروبات، وكافة مستلزمات المنزل، فتشمل عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات هائلة على كل ما يحتاجه المنزل.

عروض العثيم

نقدم لكم أفضل عروض العثيم في السعودية، وأرخص العروض الأسبوعية فيوجد عرض 1 كيلو من الرنجة المدخنة بسعر 39.95 ريال سعودي، 2 كيلو خلطة زبدة امارتي بسعر 15.50 ريال سعودي، 1 كيلو قشطة الطيب بسعر 16.95 ريال سعودي، 1 كيلو مرتديلا بسعر 22.50 ريال سعودي، 1 كيلو جبن اسطنبولي بسعر 9.50 ريال سعودي، بالإضافة إلى عروض خاصة، عروض منتجات بنصف الثمن وأيضًا عروض 1+1 بأرخص الأسعار.

تخفيضات العثيم

2 عبوة من جبن بوك الكاسات الكريمي أو جبن الشيدر، وزن 500 جرام، بسعر خاص فقط 19.95 ريال سعودي.

زبدة لوربك غير مملحة وزن 100 جرام، بسعر 3.95 ريال سعودي بدلًا من 5.75 ريال سعودي.

قهوة ستار بكس لاتيه، بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 13.75 ريال سعودي.

خليط بيتي كروكر، وزن 500 جرام، بسعر 10.50 ريال سعودي بدلًا من 13.25 ريال سعودي، وخليط بيتي كروكر بانكيك وزن 907 جرام، بسعر 13.95 ريال سعودي بدلًا من 18.25 ريال سعودي.

1 كيلو من جبن موزاريلا مبشور من بوك، بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 39.50 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم

عبوة وزن 3 كيلو من صابون كلينا بودرة، بسعر 16.50 ريال سعودي بدلًا من 26.25 ريال سعودي.

زبدة الفول السوداني، عبوة وزن 510 جرام، بسعر 6.75 ريال سعودي بدلًا من 10.50 ريال سعودي.

عرض خاص 5 عبوات من قشطة ملودي، وزن 170 جرام، بسعر 11.25 ريال سعودي بدلًا من 16.25 ريال سعودي.

2 عبوة من جبن كيري مربعات، بسعر 12.95 ريال سعودي بدلًا من 19.50 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية

عرض خاص على جبن مثلثات من البقرة الضاحكة، بسعر 12.95 ريال سعودي بدلًا من 24 ريال سعودي.

كريمة لتزيين الحلويات من ايلي اند فير، عبوة حجم 1 لتر، بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 30.75 ريال سعودي.

ذرة حلوة كاملة من ليبيز، وزن 340 جرام، بسعر 3.95 ريال سعودي بدلًا من 6.25 ريال سعودي.

شوكولاتة قابلة للدهن من فيكتو، وزن 400 جرام، بسعر 8.50 ريال سعودي بدلًا من 13.75 ريال سعودي.

2 عبوة مشروم شرائح من فيكتو، وزن 400 جرام، بسعر 6.50 ريال سعودي بدلًا من 12.50 ريال سعودي.