نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض بنده السعودية من 17 حتى 23 فبراير وخصومات الخمسة ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم احدث عروض بنده السعودية من 17 فبراير حتى 23 فبراير، حيث يحرص جميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية على متابعة عروض هايبر بنده باستمرار، حيث أنه يقوم بتقديم عروض قوية وتخفيضات ضخمة كل أسبوع في يوم الأربعاء، وتستمر هذه العروض للأربعاء الذي يليه، فهو من أهم الأسواق التجارية الموجودة في السعودية والتي تقوم بالبيع بأسعار الجملة، وينتظر جميع المواطنين هذه العروض كل أسبوع بفارغ الصبر.

احدث عروض بنده السعودية

أعلن هايبر بنده عن عروض الأسبوع الحالي والتي تستمر من صباح اليوم الأربعاء وتنتهي مساء يوم الثلاثاء القادم، ويوجد في مجلة العروض خصومات وتخفيضات كبيرة جداً على جميع المنتجات والسلع الغذائية، حيث يوجد على الأدوات المنزلية والسلع مثل الزيوت والأجبان والدقيق والسكر والفواكه والخضراوات وغيرها، ويوجد خصومات كبيرة على المنظفات وأدوات العناية الخاصة بالكبار والصغار.

فروع هايبر بنده

يوجد فروع كثيرة لهايبر بنده داخل المملكة العربية السعودية حيث يوجد في الطائف وتبوك وعبيدة وينبع وجازان ورابغ وحفر الباطن والعديد من المناطق السعودية، بالإضافة إلى وجود فروع أخرى كثيرة في بعض دول الوطن العربي، ومنهم جمهورية مصر العربية، فهو يعتبر أشهر السلاسل التجارية الأكثر مبيعاً ويحتل المركز الأول.

خصومات وتخفيضات هايبر بنده

سعر البرجر البقري البرازيلي يبلغ 15 ريال سعودي.

سعر الكفتة البقري البرازيلي يبلغ 15 ريال سعودي.

سعر الروستو البقري البرازيلي يبلغ 15 ريال سعودي.

سعر قوانص الدجاج من وطنية 5 ريال سعودي بدلاً من 7.25 ريال سعودي.

عرض الخمسة ريال سعودي

علبة التمر السكري من نبتة القسيم أنسية سعرها يبلغ خمسة ريال سعودي فقط.

علبة التمر السكري الرطب سيافا النصف كيلو سعرها خمسة ريال سعودي فقط.

سعر ال100 جرام من تمر سيافا يبلغ خمسة ريال سعودي فقط.

سعر معجون التمر المحلى للعلبة خمسة ريال سعودي فقط.

أعلنت إدارة بنده عن عودة عرض الخمسة ريال مرة أخرى، وذلك بهدف تسهيل الأمر على العملاء وتوفير لهم الكثير من المنتجات التي يمكنهم شرائها بأقل تكلفة، ويتميز الهايبر بتنوع منتجاته والعروض عليها، حيث يقدم عدد كبير من المنتجات تتجاوز 24 ألف منتج، ومتاحة في جميع الفروع، وبذلك قدمنا لكم اخر عروض هايبر بنده وخصوماته.