انت الان تتابع تفاصيل خبر فن الرسم على اليد.. صور لأعمال فنية تخطف الأنظار والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - فن الرسم على اليد يعتبر من الفنون الحديثة التي ظهرت حديثا على مستوى العالم، حيث يبدع الفنان فى الرسم على اليد بأشكال كثيرة نجعل من يراها لا يلاحظ للمرة الأولي أنها يد بشرية.

ويقوم العديد من الفنانين في أستخدام هذا النوع من الفنون في مجال الدعاية والإعلان وشاع ظهورها في الكثير من الإعلانات التليفزيونية، حيث يتم تجسيد اليد على شكل حيوانات وتأخذ الرسمة الواحدة وقت لايقل عن ساعة في رسمها.

وتأتي الكيفية فى طريقة تحول كف اليد، إلى كيان آخر وتجسيد لطيور أو حيوانات، وتكون مثل اللوحة الفنية، بالإضافة إلى الكثير من الأشكال كالمناظر الطبيعية ورسم أشخاص، والكثير من الرسومات، ولذلك يعتبر فن الرسم على اليد، من أهم الفنون الحديثة.

ومن أشهر فنانين الرسم على اليد، هو الرسام الإيطالي “جيودو دانييل، الذى إشتهر بالعديد من الأعمال الفنية الخاصة بفن الـHand Made، وكانت رسوماته الساحرة، لم تتوقف عن كونه رسم رسمه على كف اليد، ولكنه يقوم برسمها بطريقة تجعل من يدك تصنع أشكال مجسمة قريبة بشكل كبير جدا للواقع، مثل الطيور والحيوانات .

ولم يتوقف الأمر على ذلك، ولكنة طور فن الرسم على اليد أكثر من ذلك، حيث قام برسم الكثير من الأشكال على كف اليد، مثل لاعبى كرة القدم، أو الات موسيقية، ومناظر طبيعية

إليكم الصور:

رسم لوحة فنية، تجسد شكل السرير، ووضعية اليد وتدرج اللون يجعلان منها مشابهة بشكل كبير للواقع

ويمكن إستخدام فن الرسم على اليد، بشكل كوميدي مثل هذه الصورة، وعمل منها فيلم كارتون قصير، أو إعلان .

مقارنة بين صورة حقيقية لأوزة ملونة، وصورة آخرى تجسدها بشكل كبير

بسهولة يمكنك تحويل يدك، إلي ثعبان حقيقي .

فن الرسم على اليد، لا يتوقف على كونك تضع اللوان فى اللوحة، ولكن يجعلك جزء من هذا العمل الفنى، حيث يمكنك رسم إبريق شاي، على يدك .

هل شاهدت من قبل شعب مرجانية، بهذه الروعة، حيث إشتهرت فن الرسم على اليد، ولم يقتصر على كونه عمل فني، إنما أصبح من أحدث أساليب الدعاية والإعلان، والتى تستعين به العديد من الشركات فى حملاتها الإعلانية .

حول يدك إلى الفراشة الملونة .

للوهلة الأولى سوف ترى هذه السمكة على إنها حقيقة .

بالقليل من المجهود والألوان، تجعل من يدك لوحة رائعة لقوس قزح .

من أروع الأعمال الفنية، التى تجسد شكل الحصان بواقعية لا تصدق .

أعمال فنية لا تصدق لفن الرسم على اليد، والتى تجمع العديد من صور الحيوانات بمختلف أشكالها .