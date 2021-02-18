شوف عروض جرير اليوم للتليفزيون والشاشات الذكية وتخفيضات تصل الى 61% على الموديلات والماركات المختلفة

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عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم للتليفزيون، تقدم jarir bookstore مكتبة جرير خصومات للشاشات تصل إلى 61٪ على أجهزة التلفاز الذكية من سامسونج و LG، كل هذا والمزيد يمكن العثور عليه في مكتبة جرير وخصومات على أجهزة العرض مثل الشاشات الذكية والتلفزيونات وشاشات الألعاب من مختلف العلامات التجارية، من حيث السعر والميزات يشعر الكثير منا بالحيرة عند شراء الشاشات، لذلك نعرض عليكم اليوم أفضل المنتجات السعودية من متجر جرير. عروض جرير على الشاشات الذكية بطاقة سامبا جرير شاشة تلفزيون سامسونج، مقاس 82 بوصة، ال اي دي، 4 كيه ألترا اتش دي، و تخفيضات جرير السعر 6999 ريال سعودي بدلاً من 17999 ريال سعودي، ويمكنك الاستمتاع بخصم 61٪ عند الشراء.

بطاقة خصم جرير شاشة تلفزيون سامسونج، مقاس 85 بوصة، Led TV 4K Ultra HD و تخفيضات جرير بسعر 10999 ريال سعودي بدلاً من 21999 ريال سعودي بخصم 50٪.

jarir bookstore مكتبة جرير يبلغ سعر تلفزيون Samsung LED 4K Ultra HD، مقاس 75 بوصة و تخفيضات جرير 4999 ريالًا سعودياً بدلاً من 12499 ريال سعودي، مع خصم 41٪.

كود خصم جرير تلفزيون سامسونج، مقاس 70 بوصة LED 4K Ultra HD، و تخفيضات جرير بسعر 4299 ريال سعودي بدلاً من 7999 ريال سعودي بخصم 45٪.

عروض جرير اليوم شاشة تلفزيون إل جي، مقاس 75 بوصة، إل إي دي 4K الترا اتش دي، و تخفيضات جرير بسعر 5049 ريال سعودي بدلاً من 10299 ريال (خصم 51٪). عروض جرير اليوم على شاشات التلفاز الذكي عرض جرير تلفزيون ال جي، مقاس 65 بوصة، ال اي دي، 4 كيه ألترا اتش دي، و تخفيضات جرير السعر 7999 ريال سعودي بدلاً من 19999 ريال سعودي، الخصم 60٪.

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عرض جرير يبلغ سعر تلفزيون Skyworth، مقاس 65 بوصة، LED 4K Ultra HD 2799 ريالًا بدلاً من 3199 ريالًا سعوديًا تخفيضات جرير بخصم 13٪. طريقة عمل الكريب مثل المطاعم في المنزل خطوة بخطوة

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