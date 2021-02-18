اكتشف “أسرار النجاح” في 5 أشياء بسيطة تفعلها كل صباح

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محمد سياف - ابو ظبي - من منا لا يبحث عن أسرار النجاح ويسعى جاهداً لاكتشافها، وقد ينجح البعض بالفعل في إيجادها ويبدأ في تحقيق أحلامه وقد يضلها البعض، فهناك الكثير من الأشخاص يعانون من التشتت وقلة التركيز والفوضى في الحياة، فلا يوجد هناك هدفا أساسياً لهم، وذلك إما بسبب التشتت في الحياة وإما بسبب وجود الكثير من الأهداف والخطط التي يسعون جاهدين لتحقيقها وكسبها، غير أنهم في نهاية المطاف يجدون أنفسهم لم يحققوا أيا من تلك الأهداف، وذلك لأنهم يحاولون التركيز على عشر طيور دفعة واحدة ولا يعملون بالمثل القائل (عصفور باليد أفضل من عشرة على الشجرة).

وهذه الفوضوية والتشتت القاتل يمكن التخلص منها تماما بل والوصول إلى النجاح وتحقيق الأحلام بخطوة واحدة وهي الروتين اليومي الذي تمارسه في الصباح، فهناك ٥ أشياء بسيطة عليك فعلها في الساعة الأولى من الصباح بعد الاستيقاظ، وللتعرف عليها والاستفادة منها تابع معنا قراءة هذه المقالة لتكتشف أسرار النجاح في هذه الأشياء البسيطة.

أسرار النجاح

١- تنظيم الجدول اليومي:

كل شخص منا لديه العديد من المهام التي يقوم بها كل يوم، غير أن أولويتها تختلف من شخص لآخر، لذلك عند استيقاظك يجب عليك عمل عصف ذهني لكل ما يدور في خلدك ووضعه على الورق لأن الكتابة وتفريغ الأفكار والخطط على الورق من شأنه أن يخفف الإرهاق عن العقل ويخلق لك مساحة من الراحة النفسية والهدوء والسكينة.

فأول سر من أسرار النجاح هي أن تخطط ليومك كيف سوف يجري فلا تبقى فوضويا وحيثما أتت تأتي، وإنما هناك أمورا عليك إنجازها بالوقت المحدد والكيفية اللازمة لذلك فلا تتهاون بفائدة هذه الخطوة.

٢- ممارسة الرياضة وتحريك الدم في الجسم:

بعد إزالة التوتر بالكتابة والتخطيط عليك إزالة الخمول والكسل عن الجسد، وذلك بعمل التمارين الرياضية العامة والمركزة التي من شأنها بعث النشاط في الجسم، وتحريك الدورة الدموية في الجسم، والجزء الهام من هذه الخطوة هو التعرق، فكلما تعرقت أكثر وازدادت ضربات قلبك كلما كانت التمارين فعالة أكثر للحصول على يوم أكثر حيوية وإيجابية، وللأسف قد يتهاون الكثير منا في ممارسة الرياضة ولا يعرفون أنها أحد أهم أسرار النجاح، وهناك الكثير من قنوات اليوتيوب التي تقدم العديد من التمارين الرياضية المفيدة، يمكنك متابعة إحداها.

٣- مشاهدة مقاطع تحفيزية:

يجب عليك مشاهدة أي مقطع فيديو تحفيزي كقصص النجاح الملهمة أو سير الأبطال الخارقين، أو تغلب أحدهم على كآبته وحزنه ونهض من جديد ليعود أقوى من ذي قبل، أو قصة أحدهم الذي تغلب على فقره أو مرضه واكتشف أسرار النجاح ونجح في إنشاء مشروعه الخاص به، وكل ذلك يمكن إيجاده على الانترنت كوسائط مرئية أو مكتوبة وذلك من أجل أن يكون لديك دافع للاستمرار في اليوم كهؤلاء الأشخاص، ويكون لديك همة أكبر وأعلى مما كنت تتوقع، جرب ولن تندم!!

٤- التأمل في الطبيعة من حولك:

ممارسة التأمل في الطبيعة من حولك في الساعة الأولى من الصباح كفيل بخلق راحة وسكون لا يمكن تخيلها في نفسك، فتشعر بالصفاء عندما تركز في أوراق الشجر وسقوطها وتحركها، وبزقزقة العصافير وحركتها المتجانسة مع بعضها في السماء، وبقدرة رب العالمين على شروق الشمس وغروبها بإتقان وبدقة وفي وقت محدد، كما أن التفكر في النعم التي أوجدها الله عندنا وميزنا فيها عن كثير من خلقه تبعث الراحة في النفس والهمة لاستغلالها في عمل الأنشطة وإنجاز المهام الموكلة إلينا والتي تنتظرنا في يومنا هذا، فالتأمل والتفكر لهما نتائج مبهرة حقا، وستعلم أهميته كأحد أهم أسرار النجاح حينما تبدأ في ممارسته.

٥– تخيل نفسك في المستقبل وما ستكون عليه:

هل فكرت كيف ستكون في المستقبل، كيف ستكون لياقتك البدنية وما هو المنصب الذي سوف تتوقف عنده، وما هي مكانتك بين الناس وفي قلوبهم، كيف ستكون ثمرتك من أطفالك وما الأخلاق التي ستكون عليها، وما هي المهارات والثقافات والإنجازات التي سوف تحققها؟

هذه الأسئلة كلها تحفز عقلك الباطن على الطرق التي سوف تسلكها في يومك هذا وفي الأيام القادمة لأنه من شأنها أن تجعلك في منافسة مستمرة مع نفسك طيلة الوقت فتبقى في تحفيز نفسي لا متناهي وهذا ما نسعى إليه.

وبذلك نكون قد لخصنا أسرار النجاح في أهم ٥ أمور عليك القيام بها في الساعة الأولى من صباحك، وذلك لكي تكون في تحفيز مستمر وسعي دائم لتحقيق أحلامك والوصول إلى نتائج مبهرة في حياتك، وتكون على وعي تام بكل ما تجري وفقه حياتك غير تاركا لها القيادة لتجري كما أتيحت لها الظروف، فتكون أنت القائد لأفكارك وحياتك لا العكس.