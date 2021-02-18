نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده للجوالات في السعودية لشهر رجب على اجهزة ابل وسامسونج وهواوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده للجوالات في السعودية لشهر رجب نقدمها على أجهزة ابل وسامسونج وهواوي من هواتف، وايباد، وتابلت، حيث تقدم عروض بندة وهايبر بندة خصومات هائلة على الهواتف من مختلف الشركات الشهيرة، كما تهتم كذلك عروض بنده للاجهزه بتقديم خصومات على أجهزة المطبخ والأدوات المنزلة، هذا بالطبع بالإضافة إلى ما تقدمه بنده السعودية من تخفيضات على الأغذية والمأكولات.

عروض بنده للجوالات في السعودية لشهر رجب على اجهزة ابل وسامسونج وهواوي

عروض بنده للجوالات الحديثة تختص بمختلف أنواع الجوالات والهواتف اللوحية من ابل، وسامسونج، وهواوي، ولينوفو، والكاتيل، واونر، فقد انطلقت لدى خصومات بنده في شهر رجب أقوى عروض بنده للجوالات اليوم، ونعرض لكم اليوم اسعار ومواصفات الجوالات في مهرجان خصم بنده السعودية، والخصومات يمكن الإستفادة بها حتى يوم الثلاثاء 23 فبرلير 2021، الموافق 11 رجب 1442.

عروض بنده للجوالات

التخفيضات التالية خاصة بكل عروض بنده جوالات سامسونج وأونور:

عروض الجوالات هايبر بنده على جوال سامسونج اي 21 اس، الجيل الرابع، بشريحتين للإتصال، وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وذاكرة رام بسعة 4 جيجابايت، بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 829 ريال سعودي.

على جوال سامسونج اي 21 اس، الجيل الرابع، بشريحتين للإتصال، وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وذاكرة رام بسعة 4 جيجابايت، بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 829 ريال سعودي. عروض جوالات بندة على جوال اونور 9 اكس لايت، الجيل الرابع، بشريحتين للإتصال، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، وذاكرة رام بسعة 4 جيجابايت، بسعر 719 ريال سعودي.

على جوال اونور 9 اكس لايت، الجيل الرابع، بشريحتين للإتصال، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، وذاكرة رام بسعة 4 جيجابايت، بسعر 719 ريال سعودي. عروض بندة الجوالات اليوم على جوال اونور 10 اكس لايت، الجيل الرابع، بشريحتين للإتصال، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، وذاكرة رام بسعة 4 جيجابايت، بسعر 699 ريال سعودي.

عروض بنده

الفقرة التالية نقدم من خلالها عروض بنده جوالات هواوي والكاتيل:

عروض الجوالات في بندة على جوال هواوي واي 7 اي، بشريحتين للإتصال، وذاكرة رام بسعة 4 جيجابايت، الجيل الرابع، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، بسعر 699 ريال سعودي.

على جوال هواوي واي 7 اي، بشريحتين للإتصال، وذاكرة رام بسعة 4 جيجابايت، الجيل الرابع، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، بسعر 699 ريال سعودي. عروض جوالات بندة على جوال هواوي واي 9 اي، بشريحتين للإتصال، وذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت، الجيل الرابع، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، بسعر 1089 ريال سعودي.

على جوال هواوي واي 9 اي، بشريحتين للإتصال، وذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت، الجيل الرابع، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، بسعر 1089 ريال سعودي. عروض بندة وهايبر بندة على جوال الكاتيل 3 اكس، بشريحتين للإتصال، وذاكرة رام بسعة 6 جيجابايت، الجيل الرابع، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، بسعر 699 ريال سعودي.

عروض بندة الاسبوعية

أما النقاط التالية نوضح بها خصومات بنده اون لاين السعودية على هواتف شاومي ، ولينوفو، و ابل ايباد 7:

بندة عروض جوالات ابل ايباد iPad 7 ، بشاشة مقاس 10.2، الهاتف مزود بذاكرة داخلية سعتها 32 جيجابايت، بسعر 1599 ريال سعودي بدلًا من 1849 ريال سعودي.

ابل ايباد 7 ، بشاشة مقاس 10.2، الهاتف مزود بذاكرة داخلية سعتها 32 جيجابايت، بسعر 1599 ريال سعودي بدلًا من 1849 ريال سعودي. تخفيضات مجلة بنده الاسبوعيه على جوال لينوفو كي 12 الجيل الرابع، بشاشة مقاس 6.5 بوصة، الهاتف مزود بشريحتين للإتصال، مع ذاكرة للرام بسعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعتها 128 جيجابايت، بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال سعودي.

على جوال كي 12 الجيل الرابع، بشاشة مقاس 6.5 بوصة، الهاتف مزود بشريحتين للإتصال، مع ذاكرة للرام بسعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعتها 128 جيجابايت، بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال سعودي. خصومات اسواق بنده اون لاين على جوال شاومي ريدمي 9 اي الجيل الرابع، بشاشة مقاس 6.5 بوصة، الهاتف مزود بشريحتين للإتصال، مع ذاكرة للرام بسعة 2 جيجابايت وذاكرة داخلية سعتها 32 جيجابايت، بسعر 349 ريال سعودي.

عرضنا لكم اليوم عروض هايبر بندة على مختلف أنواع جوالات ابل، وشاومي، وسامسونج، وهواوي، حيث تستمر الخصومات لمدة 6 أيام حتى يوم 11 رجب 1442، تابعونا لمعرفة أحدث عروض بندة الجوالات ، وكذلك عروض السعودية على الأغذية، والأجهزة المنزلية والإليكترونية.