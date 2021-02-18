نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وخصومات لولو ماركت علي المواد الغذائية والاسماك واللحوم لشهر فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوالى عروض وخصومات لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية على السلع والمنتجات الغذائية واللحوم والاسماك الطازجة فتكون العروض والتخفيضات الهائلة مستمرة للفترة من يوم ١٧ فبراير ٢٠٢١ حتى يوم ٢٣ فبراير ٢٠٢١ لتكون تلك العروض:

• أرز بسمتي السفير ٥ كيلو يكون سعره 27. 95 ريال سعودي بدلا من 36. 25 ريال سعودي، زيت نور دوار الشمس ٢ عبوة لتر ونصف ومعها عبوة 750 ملي بسعر 36. 95 ريال سعودي، مسحوق غسيل إرسال 7 كيلو بسعر 55. 95 ريال بدلا من 118. 5 ريال سعودي.

• سعر العلبة الواحدة من كل من العنب الهندي أبيض أو أسود 4. 75 ريال بدلا من 7. 5 ريال، الفراولة المصري بسعر 2. 95 ريال بدلا من 4. 95 ريال سعودي، جزر سعودي بسعر 2. 95 ريال بدلا من 5. 25 ريال سعودي.

• سعر الصندوق من البطاطس السعودي 3. 95 ريال بدلا من 7. 45 ريال، والصندوق من الفلفل الرومي السعودي 4. 95 ريال بدلا من 12. 5 ريال ، وأعرف ايضا عن عروض لولو على المنتجات المستوردة من الخارج وخصومات وتخفيضات شهر فبراير المتنوعة

عروض وخصومات لولو ماركت على الفواكه والسلع الغذائية

• سعر الكيلو من اليوسفي الأسباني 9. 95 ريال بدلا من 14. 95 ريال، سعر اليوسفي المصري للكيلو 2. 95 ريال بدلا من 5. 95 ريال سعودي، الكيلو من البرتقال المصري 2. 95 ريال بدلا من 4. 75 ريال.

• كيلو من الليمون المصري بسعر 4. 95 ريال بدلا من 6. 95 ريال، والكيلو من الليمون البرازيلي بسعر 4. 95 ريال بدلا من 8. 95 ريال.

تخفيضات الأسماك واللحوم من لولو ماركت

• الكيلو من سمك بيانه بسعر12. 9 ريال بدلا من 19. 9 ريال، والكيلو من ستيك سمك الحليب بسعر 14. 9 ريال بدلا من 22. 9 ريال، سعر الكيلو من الحبار الصغير 8. 9 ريال بدلا من 12. 9 ريال.

• سعر الكيلو من قطع لحم خروف روماني 43. 9 رياب بدلا من 54. 9 ريال سعودي، الكيلو من لحم كتف الجمل بسعر 21. 9 بدلا من 32. 9 ريال سعودي، ما يعادل نصف كيلو من صدور الدجاج بسعر 15. 5 ريال بدلا من 20. 9 ريال.

عروض لولو ماركت علي الأجبان ومنتجات الألبان

تخفيضات فبراير على منتجات متنوعة

• عدد ٤٨ عبوة من قطع تونا حدائق كاليفورنيا بسعر 210 ريال سعودي، عدد ٢٤ عبوة من فول مدمس كاليفورنيا بسعر 62. 95 ريال، عدد ٤٨ باكت هاينز معجون الطماطم بسعر 49. 95 ريال سعودي، عدد ٥٠ باكت حليب مبخر أبو قوس بسعر 165 ريال سعودي، عدد ١٢ عبوة ملح مبخر الخير بسعر 22. 95 ريال سعودي.