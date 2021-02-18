نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحميل لعبة فورت نايت مجانا 100% علي الكمبيوتر و الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تحميل لعبة فورت نايت مجاناً، أصبحت لعبة فورت نايت في الفترة الأخيرة من اشهر الألعاب الإلكترونية بين الشباب المحب لذلك النوع من الالعاب ، فلعبة فورت نايت من الألعاب سهلة التنزيل متعددة المهام ذات جودة جرافيك عالية بين قريناتها من الألعاب يمكننا الآن تحميل لعبة فورت نايت بأفضل الطرق المجانية خاصة بعد أن واجه جوجل والمتجر بلاي مشاكل خاصة بتلك اللعبة والمنع من تحميلها من خلال ذلك التطبيق، ولذلك فنحن سنذكر لكم الآن أفضل طريقة لتحميل لعبة فورت نايت على الأجهزة دون الدخول علي المتجر.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الأندرويد

يتم الذهاب إلى الموقع الخاص باللعبة من خلال الدخول إلى هذا الرابط عليكم بالنقر على زر التحميل. انتظر لعدة دقائق لكي ينتهي المتصفح من تحميل اللعبة، سوف تجد أمامك عدة من التعليمات فعليك بالضغط على موافق من أجل تنصيب اللعبة. اذهب عزيزي القارئ إلى قائمة التطبيقات وقم بالبدء في تشغيل اللعبة.

متطلبات تشغيل لعبة فورت نايت على الاندرويد

يوجد بعض من المتطلبات التي عليكم بالتعرف عليها من أجل تحميل لعبة فورت نايت على الاندرويد.

أن تكون ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 3 ميجابايت. معالج الرسوميات Mali G71 MP12 و Mali G72 MP 12. معالج رسوميات Adreno 530 و ما أقوى. نظام أندرويد لوليبوب 5.0 كحد أدنى يدعم 64 بت.

أنواع الهواتف التي يمكننا تحميل لعبة فورت نايت عليها

Samsung Galaxy Note 10, Note 10+, Note 10+ 5G. Samsung Galaxy S20, S20+, S20 5G. Samsung Galaxy A90 5G. Samsung Galaxy Tab S6. HONOR View20. Huawei Mate 20 X. Huawei P30 / P30 Pro. Sony Xperia 1, Xperia 5. Xiaomi Mi9. OnePlus 7 Pro. OnePlus 8, 8 Pro.