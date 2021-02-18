شوف عروض هايبر بنده بالسعودية

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده بالسعودية، تسوق ووفر الآن مع عروض الهايبر الأسبوعية، حيث يقدم بنده عروض خاصة وحصرية على تشكيلة متنوعة من مستلزمات الأسرة والمنزل وبعض المستلزمات الرياضية، وذلك بأقل وأرخص الأسعار بالمملكة مع عروض هايبر بنده بالسعودية، تبدأ العروض من يوم الأربعاء الموافق 17 من فبراير وتنتهي العروض يوم الثلاثاء الموافق 23 من فبراير 2021م، أو حتى نفاذ الكمية. عروض هايبر بنده على مستلزمات المنزل والأسرة: عرض على طقم منشفة شرشف مفرد عدد 2 قطعة بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال سعودي.

عرض هايبر بنده على طقم غطاء وسادة عدد 6 قطع بيعر 10 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال سعودي.

عرض هايبر بنده بالسعودية على وسادة رويا مقاس (50 × 80 سم) وزن 800 جرام بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال سعودي.

عرض على مناشف للمطبخ مقاس (40 × 60 سم) عدد 3 قطع بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 16.95 ريال سعودي.

عرض على منشفة لليد A بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 17.95 ريال سعودي.

عرض على منشفة للحمام B بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال سعودي.

عرض على بطانية صوف مقاس (150 × 200 سم) بسعر 20 ريال سعودي.

عرض على لباس نوم نسائي بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 21.95 ريال سعودي.

عرض على بنطلون جينز نسائي بسعر 19.95 بدلاً من 39.95 ريال سعودي.

عرض على بنطلون نسائي بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 16.95 ريال سعودي.

عرض على بنطلون رياضة بناتي بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 21.95 ريال سعودي.

عرض على بنطلون بيجاما بناتي بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 16.95 ريال سعودي.

عرض غلى بلوزة نسائي بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 16.95 ريال سعودي. عروض بنده على المستلزمات الرياضية: عرض هايبر بنده على بار رياضية بروجير وزن 20 كجم بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 369 ريال سعودي.

عرض على دامبلز رياضي قبل للتعديل بروجير بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال سعودي.

عرض على دامبلز رياضي بروجير وزن 1 كجم بسعر 29 ريال سعودي بدلاً من 39 ريال سعودي، وزن2 كجم بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 59 ريال سعودي، وزن 3 كجم بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 85 ريال سعودي، وزن 4 كجم بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 129 ريال سعودي، وزن 5 كجم بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 155 ريال سعودي.

عرض بنده على جهاز رياضي الخطوة الهوائية أيروبيك بروجير بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 169 ريال سعودي.

عرض هايبر بنده على كرة تمارين رياضية بروجير مقاس 65 سم بسعر 39 ريال سعودي بدلاً من 65 ريال سعودي.

عرض على جهاز تمارين رياضية بروجير بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من 155 ريال سعودي. كيفية استعادة المنشورات المحذوفة في تطبيق فيس بوك

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