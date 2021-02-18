نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الترويجية بالمملكة ومفاجأة تنزيلات منتجات النظافة الشخصية بخصم يصل الى نصف الثمن.. شاهدي الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الترويجية بالمملكة، تهتم جميع فروع هايبر ماركت عبد الله العثيم داخل المملكة العربية السعودية بتقديم كل ما يخص العناية الشخصية، ومن أهم هذه المنتجات هي مجموعة متنوعة من الشامبو الخاص بالاعتناء بفروة الشعر، من أهم وأشهر الماركات ومنها هيد أند شولدرز متوفر بتشكيلة العود والانتعاش بأحجام مختلفة، وكذلك شامبو بانتين وبديل الزيت بعبوات متنوعة السِعات. عروض العثيم على شامبو هيد أند شولدرز عروض العثيم الاسبوعية الصنف شامبو هيد أند شولدرز تشكيلة العود، وزن العبوة ستمائة مللِي، ثمن العبوة الحالي(13.95) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم (20.64) ريال سعودي، تخفيضات العثيم سبعة ريال سعودي، وبخصم ثلاثة وثلاثين في المائة، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

عروض العثيم اليوم الاثنين الصنف شامبو هيد أند شولدرز انتعاش، وزن العبوة أربعمائة مللِي، ثمن العبوة الحالي(17.95) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم (32.95) ريال سعودي، تخفيضات العثيم خمسة عشر ريال سعودي، وبخصم ستة وأربعين في المائة، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات العثيم على شامبو بانتين العثيم العروض الترويجية الصنف شامبو بانتين، وزن العبوة أربعمائة مللِي، تخفيضات العثيم وثمن العبوة الحالي(14.95) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

عروض العثيم الاثنين الصنف بديل الزيت من بانتين، وزن العبوة(350) مللِي، تخفيضات العثيم وثمن العبوة الحالي(14.95) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

عروض اسواق العثيم بلسم معه ماسك للشعر بانتين، الوزن للعبوة 250 مل ، تخفيضات العثيم وسعر العبوة 14.95 ريال سعودي فقط، السعر يشمل الضريبة المضافة. التسجيل في بعثة شركة أرامكو السعودية التعليمية لطلبة الثانوية العامة

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