نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم ، عروض أسواق عبدالله العثيم الأسبوعية المتنوعة، مجموعة عروض كبيرة على كافة الأصناف وتعتبر أسواق العثيم ذات باع كبير في المملكة العربية السعودية، تضم عدد كبير من العاملين لديها قاعدة كبيرة من العملاء، سكر ابوفهد ناعم 10 ك بسعر 24.95 ريال بدلا من 33.95 ريال، أرز ابو كاس مزة بسمتي 5 ك بسعر 31.95 ريال بدلا من 43.95 ريال، زيت العربي نباتي بلاستيك 2×1.5 لتر بسعر 22.95 ريال بدلا من 34.95 ريال، دجاج دو مجمد 900 جرام بسعر 104.95 ريال بدلا من 141.95 ريال، شاي ربيع المذاق الأصلي كيس كيس 150 حبة بسعر 15.95 ريال بدلا من 28.50 ريال، حليب نيدو بودرة كيس 2250 جرام بسعر 49.95 ريال بدلا من 69.95 ريال.

تخفيضات العثيم الأسبوعية

عروض العثيم اليوم ، لحم عجل بلدي بدون عظم 1 ك بسعر 45.95 ريال، لحم عجل بلدي بالعظم 1 ك بسعر 35.95 ريال، لحم حاشي بالعظم 1 ك بسعر 31.95 ريال، لحم حاشي طازج بدون عظم 1 ك بسعر 41.95 ريال، لحم غنم سواكني بالعظم 1 ك بسعر 32.95 ريال، لحم عجل باكستاني بدون العظم 1 ك بسعر 34.95 ريال، لحم غنم روماني بالعظم 1 ك بسعر 44.95 ريال، لحم عجل باكستانى بالعظم 1 ك بسعر 26.95 ريال، لحم غنم سواكني بالعظم 1 ك بسعر 47.95 ريال، مفروم بقري برازيلي مبرد 1 ك بسعر 22.95 ريال.

أحدث عروض العثيم

جوافة كرتون 1 ك بسعر 9.95 ريال، تفاح أحمر 1 ك بسعر 5.95 ريال، برتقال عصير 1 ك بسعر 2.95 ريال، فلفل اصفر / احمر / برتقالي 1 ك بسعر 7.95 ريال، خس ايس بيرج 1 ك بسعر 3.45 ريال، ليمون 1 ك بسعر 4.95 ريال، كوسة خضراء 1 ك بسعر 3.25 ريال، فلفل حار اخضر 1 ك بسعر 3.25 ريال، عنب ابيض 1 ك بسعر 9.95 ريال، باذنجان اسود رومي وسط 1 ك بسعر 3.25 ريال، جزر طازج كيس 1 ك بسعر 3.25 ريال.

أقوى عروض العثيم

كنافة بالقشطة 1 ك بسعر 22.50 ريال بدلا من 45 ريال، تورتة صغير مدور الحبة بسعر 22.50 ريال بدلا من 26.50 ريال، معمول بالتمر كبير علبة بسعر 17.95 ريال بدلا من 23.95 ريال، كرواسون بالزبدة علبة بسعر 5.95 ريال بدلا من 7.50 ريال، كريم دونات فانسي 4 حبة بسعر 6.95 ريال بدلا من 8.75 ريال، زود برازق بالفستق والسمسم 3×190 جرام بسعر 14.95 ريال بدلا من 19.50 ريال، زود ساندوتش بالجبنة 5+1 مجانا بسعر 4.95 ريال.