شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 75 % لمدة 5 أيام فقط

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية خصومات اليوم بالمملكة العربية السعودية هايبر ماركت بنده وعروض اليوم الموافق الأول من شهر فبراير للعام الميلادي 2021 بالمملكة العربية السعودية، تأتيكم على مجموعة من أدوات المطبخ المتميزة، والتي تشمل تشكيلة من الأواني الزجاجية الرائعة من إنتاج شركة باسباتشي العالمية، كما تحتوي على عدد كبير من الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمطبخ من ثلاجات وأَفران كهربائية مختلفة الأحجام أقوى عروض السعودية.

عروض بنده الأسبوعية

خصومات بنده على أدَوات المطبخ الزجاجية من هايبر ماركت بنده:

تخفيضات بنده الصنف صينية بيضاوية من ماركة بوركام باسباتشي، ثمن القطعة الحالي سبعة وعشرين ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم تسعة وثلاثين ريال سعودي، بتخفيض(12)ريال سعودي، وبخصم 31٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة قيمة الضريبة.

تنزيلات بنده الصنف طقم كاسات من ماركة كوسيم عدد ست قطع، ثمن الطقم الحالي ثلاثة عشر ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم تسعة عشر ريال سعودي، بتخفيض ستة ريال سعودي، وبخصم 32٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف طقم عشاء من باسباتشي، ثمن الطقم الحالي تسعة وستين ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم مائة ريال سعودي، وتخفيض واحد وثلاثين ريال سعودي، وبخصم 31٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تخفيضات بنده الأخيرة

تنزيلات بنده على أَجهزة المطبخ من هايبر ماركت بنده:

عروض بنده الأسبوعية الصنف ثلاجة من إنتاج شركة كليك أون، باب واحد، ثمن الثلاجة الحالي(549)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(659)ريال سعودي، بتخفيض(110)ريال سعودي، وبخصم 17٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.