شوف عروض هايبر لولو علي الجوالات تخفيضات وخصومات هائلة وأسعار مميزة

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عمر شويل - جدة عروض هايبر لولو على الجوالات، أصبح لولو هايبر ماركت من أفضل السوبر ماركت المتواجدة داخل المملكة نظرا للعروض المميزة والأسعار المنخفضه وكثرة الفروع في جميع أنحاء المملكة، يقدم لولو هايبر ماركت جميع أنواع المنتجات من المواد الغذائية إلي الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية و الجوالات و جميع المنتجات التي تحتاج اليها الأسرة وكلها متواجدة في مكان واحد وبسعر أكثر من رائع كما يقدم لولو هايبر ماركت خدمة الشراء أون لاين يمكنك الاستمتاع بتجربة شراء رائعة وأنتم في المنزل. عروض هايبر لولو علي الجوالات أوبو رينو ٤، Oppo Reno 4 ١٢٨ جيجا، ٨ جيجا رام، ١٢٨ جيجا، بطارية mAh 4015 battery بسعر ١٣٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٤٩٩ ريال سعودي.

شاومي بوكوفون ١٢٨ جيجاxiaomi pocophone ٦جيجا رام ،١٢٨ جيجا، بطارية 5170 mAh battery يتوفر الجوال بسعر مميز ١٠٩٩ ريال سعودي.

شاومي ٩تي ٤جي xiaomi 9T 4G، ١٢٨ جيجا، ٤ جيجا رام، 6000 mAh battery، يتوفر الجوال بسعر مميز ٦٥٩ريال سعودي ويتوفر المنتج بكمية محدودة بادر بالشراء. عروض لولو هايبر ماركت هاواوي بي٤٠ ٥جي ١٢٨جيجا HUAWEI P40 5G 128 giga، يتوفر المنتج بعرض رائع وسعر مميز بسعر ٢٣٩٩ ريال سعودي بدلا من ٢٨٤٩ ريال سعودي.

سامسونج جالكسي إس ٢١ يو ٥جي ٢٥٦ جيجا،Samsung galaxy s21u 5G 256 giga، يتوفر المنتج بسعر ٥٣٩٩ ريال سعودي. هونر ٩ اكس برو ٢٥٦ جيجا ، 256giga Honer 9x pro يتوفر المنتج بسعر مميز وخصم كبير ٧٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٠٩٤ ريال سعودي سارع بالشراء للاستفادة من الخصم .

سامسونج جالكسي نوت١٠ لايت ١٢٨ جيجاSamsung galaxy note10 lite،128GB، 6GB Ram يتوفر الهاتف بسعر مميز و عرض رائع ١٥٩٩ ريال سعودي بدلا من ٢١٨٩ ريال سعودي. طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا بالصور للمواطنين والمقيمين

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