نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف طريقة تحميل لعبة فورت نايت على جميع الأجهزة واللاب توب والجوال مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل طريقة تحميل لعبة فورت نايت على أيفون لعبة فورت نايت من أفضل الألعاب القتالية على الإطلاق، كما أن اللعبة تضم العديد من المميزات والتي سنتعرف عليها في هذا المقال.

تحميل فورت نايت على أيفون

أصبح العديد من مستخدمي هواتف أيفون يبحثون عن طريقة جيدة وسهلة لتحميل لعبة فورت نايت عليها، ولذلك سنذكر لكم الآن أفضل طريقة للتحميل:

الذهاب إلى موقع getzeus طريقة تحميل لعبة فورت نايت.

وبعد ذلك يتم النقر على زر تحميل فورت نايت المتواجدة أمامكم في واجهة الموقع.

عليك عزيزي القارئ بسحب الأيقونة من يسار الشاشة حتى يمينها للبدء في التحميل.

عليكم بالذهاب إلى قائمة الإعدادات، من ثم النقر على تبويب عام.

يتم اختيار الملف الشخصي، ثم تنصيب zeus.

عليكم بتشغيله بعد الانتهاء من عملية التنصيب فوراً.

قم بالبحث عن لعبة فورت نايت، والنقر على أيقونة التنصيب وانتظر قليلاً للانتهاء من عملية التحميل.

وبعد ذلك يتم الذهاب إلى خيار الملف الشخصي من قائمة الإعدادات، وقم بالعثور على فورت نايت.

ويتم تشغيل اللعبة من قائمة التطبيقات، واستمتع باللعب.

أسلحة فورت نايت

بندقيّة Assault Rifle بأشكالها المختلفة.

بنادق Burst Assault Rifle.

بندقيّة Scoped AR ذات العدسة.

مدفع رشّاشة خفيف Light Machine Gun.

بندقيّة الطّاقة Stark Industries Energy Rifle.

بندقيّة BOLT-ACTION SNIPER RIFLE بأشكالها الثّلاثة.

مسدّس Pistol.

مسدّس Revolver.

مسدّس Tactical Submachine Gun.

مسدّسات Suppressed Submachine Gun.