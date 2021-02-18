نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض جرير علي الهواتف الحديثة تصل إلي 47% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير تم الإعلان عنها حديثا والتي شملت احدث الهواتف الذكية كما أن المكتبة أعلنت عنها عبر صفحتها الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي، عروض جرير يمكن الحصول عليها بالمملكة العربية السعودية والتي يمكن للمواطنين الاستمتاع بالعروض والتخفيضات من خلال المكتبة والتي سوف نقوم بشرح جميع العروض لكم من خلال المقالة الأتية.

عروض جرير

أعلنت مكتبه جرير عن باقة من العروض المتنوعة والتي شملت العروض الأسبوعية وعروض الشاشات وافضل عروض اللاب توب والتابلت التي تم الإعلان حديثا، عروض جرير يمكن الحصول عليها في أي مكان في المملكة السعودية من خلال طلب المنتج من علي صفحه المكتبة وتدوين بعض البيانات الخاصة وخاصه العنوان بالتفصيل لضمان تسليم المنتج بنجاح، وسوف نقوم بشرح العروض علي الهواتف الحديثة من خلال الفقرات الأتية.

عروض جرير علي الهواتف الحديثة

أعلنت مكتبه جرير علي عروض الهواتف الحديثة وهي كالاتي:

نوكيا 8.3 بسعة 128 جيجا اللون الأزرق القطبي بسعر 1879 ريال بدلا من 2069 ريال.

آوبو a93 بسعة 128 جيجا لون اسود جيل رابع بسعر 1099 ريال بدلا من 1199 ريال.

شاومي بوكو x3 nfc بسعة 128 جيجا اللون الرمادي بسعر 999 ريال بدلا من 1099 ريال.

أيفون 12 برو ماكس بسعة 512 جيجا اللون الأزرق بسعر 6699 ريال.

أيفون 12 برو ماكس بسعة 128 جيجا اللون الذهبي بسعر 5199 ريال.

أيفون 12 منيي بسعة 128 جيجا اللون الأزرق جيل خامس بسعر 3549 ريال.

عروض جرير علي هواتف سامسونج

أعلنت مكتبه جرير أيضا عن اقوي العروض علي الهواتف 5g والتي سوف يتم شرحها من خلال النقاط الأتية:

سامسونج جالكسي زد فولد 2 بسعة 256 جيجا لون الأسود بسعر 7199 ريال بدلا من 2999 ريال.

سامسونج جالكسي s 20 fi بسعة 128 جيجا بسعر 2299 ريال بدلا من 2999 ريال.

سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا بسعة 256 جيجا لون اسود بسعر 3999 ريال بدلا من 5149 ريال.

سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا بسعة 512 جيجا لون اسود بسعر 4399 ريال بدلا من 5499 ريال.

سامسونج جالكسي s20 plus بسعة 512 جيجا لون اسود بسعر 4699 ريال.

سامسونج جالكسي نوت 10 بلس بسعة 256 جيجا لون ازرق بسعر 3299 ريال بدلا من 4599 ريال.

وبهذا نكون قد وضحنا لكم احدث واهم العروض والأسعار علي الهواتف الذكية الحديثة والتي يمكن الحصول عليها من المكتبة بهذه الأسعار.