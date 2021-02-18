نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف طريقة تحميل فورت نايت على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة FORTNITE في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت من أكثر الألعاب القتالية الإلكترونية شهرة مؤخراً، حيث تم إصدار أول نسخة من لعبة فورت نايت في سنة 2017، ومنذ ذلك الوقت وهذه اللعبة تحقق مبيعات كبيرة، حيث أصبحت هذه اللعبة المفضلة لدى الكثير من اللاعبين على مستوى العالم، ودائماً ما يبحثون عن طريقة لتحميل الإصدارات الحديثة لهذه اللعبة خاصة بعد أن قامت شركة جوجل وأبل بمسح اللعبة من المتجر الرئيسي الخاص بكل منهما.

تحميل لعبة فورت نايت

طريقة تحميل لعبة فورت نايت:

قديماً كان يوجد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تحميل لعبة فورت نايت على أجهزة الكمبيوتر المختلفة والهواتف المحمولة أيضاً، ولكن بسبب المشكلات التي حدثت بين الطرفين الشركة المالكة للعبة وشركتين جوجل وأبل، هذه المشكلات التي أدت في النهاية إلى إزالة اللعبة من المتجر الرئيسي لكل شركة، وبالتالي واجهه مستخدمين اللعبة صعوبة في الحصول على التحديثات الأخيرة من اللعبة.

استمر هذا الأمر فترة حتى أعلنت شركة Epic Games أن اللعبة متاحة على الموقع الإلكتروني الرئيسي الخاص بها، حيث أن هذا الموقع الإلكتروني مسؤول عن تحميل عدد كبير من الألعاب الإلكترونية بشكل مباشر ومجاني أيضاً.

شروط لعبة فورت نايت

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على لعبة فورت نايت ، وهذه الشروط تتمثل في:

في حالة أن مستخدم لعبة فورت نايت يقوم بتحميلها من خلال موقع Epic Games ، فيشترط أن يقوم المستخدم بإنشاء حساب خاص على هذا الموقع، أو تسجيل الدخول من خلال الربط بين الموقع وحساب الفيس بوك أو حساب الانستقرام.

في حالة أن التحميل يتم من خلال متجر جوجل، فيجب أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى حسابه الخاص أولاً.