شوف عروض اكسايت هايبر بنده السعودية عروض فبراير Crazy offers

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عمر شويل - جدة عروض اكسايت هايبر بنده عروض فبراير بنده السعودية من 17 فبراير وحتى 23 فبراير 2021 تحت شعار Crazy offers ، حيث تقدم لنا فروع X سايت في هايبر بنده السعودية والمخصصة لتقديم أحدث الأجهزة الإلكترونية المختلفة والمتنوعة التي يهتم بها كافة الأفراد في الأسرة السعودية حيث تحوي العروض على أحدث وأجدد الأجهزة مثل شاشات التلفاز المتطورة وهواتف الجوال المختلفة مع العديد من الهدايا المتطورة مثل هواتف شحن السيارات ذات المخرجين وأيضا الشاحن الخارجي للسيارة مع خصومات تصل إلى 50% على العديد من الأجهزة.

عروض اكسايت هايبر بنده فبراير 2021

أحدث وأجدد العروض المقدمة الآن من هايبر بنده من معارض اكسايت للإلكترونيات المختلفة وتتضمن الكثير من الخصومات لفترة محدودة وخصومات كبيرة منها:

هاتف جوال هواوي y6p بسعر 649 ريال سعودي بدلا من 715 ريال سعودي مع شاحن سيارة بمنفذين مجاني

هاتف جوال هواوي y8a بسعر 1.099 ريال سعودي مع شاحن خارجي “باور بانك” مجانا

طابعة HP ديسك جيت 2320 الكل في واحد بسعر 139 ريال سعودي بدلا من 179 ريال سعودي.

شاشة تلفاز وانسا 40 بوصه بضمان عامين بسعر 699 ريال سعودي بدلا من 999 ريال سعودي

مبرد مياه من ميديا سخن وبارد 2 صنبور بسعر 369 ريال سعودي بدلا من 549 ريال سعودي

بوتجاز ستانلس ستيل 5شعله طباخ غاز مقاس 55*55 بسعر 659 ريال سعودي بدلا من 879 ريال سعودي

صانعة قهوة 1.25 لتر بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 159 ريال سعودي

غلاية كهربائية 1.7 لتر بسعر 39 ريال سعودي بدلا من 85 ريال سعودي

محضرة طعام فيليبس 2.1 لتر بسعر 249 ريال سعودي بدلا من 385 ريال سعودي

خلاط مع كأس كينوود 1.5 لتر بسعر 149 ريال سعودي بدلا من 229 ريال سعودي

محضرة طعام فيليبس 2.1 لتر بسعر 249 ريال سعودي بدلا من 385 ريال سعودي

قلاية تيفال بدون زيت سعة 4.2 لتر بسعر 299 ريال سعودي بدلا من 599 ريال سعودي وخصم 50%.

مكواة البخار المحمولة فيليبس بقوة 1000 وات وسعر 129 ريال سعودي بدلا من 249 ريال سعودي

سوار الرياضة الذكي مقاوم للماء بسعر 129 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي

سماعة الألعاب ريكون 70 من تيرتيل بيتش بسعر 185 ريال سعودي مع الحصول على خصم 45 ريال

سماعة لاسلكي بلوتوث بسعر 169 ريال سعودي بدلا من 269 ريال سعودي

ساوند بار بقوة 30 وات من وانسا بسعر 219 ريال سعودي بدلا من 469 ريال سعودي

قدمنا لكم من خلال موقعنا ثقفني أحدث عروض اكسايت المقدمة من هايبر بنده لشهر فبراير من 17 فبراير حتى 23 فبراير 2021.