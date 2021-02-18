نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة الإلكترونية والكهربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده الأسبوعية على الشاشات الذكية والهواتف الذكية بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية حيث تقدم مجموعة بنده تشكيلة رائعة من أشهر المنتجات العالمية، حيث تقدم ماركات توشيبا ,سكاي وورث, إمبكس, جوجل, دورا وغيرها من ماركات الأجهزة الإلكترونية، كما يقدم هايبر بنده عروضه على الأجهزة المنزلية التي لا غنى عنها في أي منزل بالإضافة إلى تشكيلة متنوعة ومميزة من الهواتف الذكية مثل هواوي وأونور ولينوفو وغيرها من الماركات العالمية. عروض بنده وهايبر بنده على الشاشات والأجهزة الإلكترونية تليفزيون توشيبا 58 بوصة احصل عليه بسعر 1899 ريال بدلاً من 2199 ريال سعودي.

تليفزيون سكاي وورث 65 بوصة احصل عليه مقابل 2399 ريال بدلاً من 3066 ريال.

تليفزيون سكاي وورث جوجل 50 بوصة متوفر بسعر 1349 ريال بدلاً من 1699 ريال.

تلفزيون إمبكس جلوريا 50 بوصة بسعر 999 ريال بدلاً 1204 ريال.

تلفزيون تي سي إل أندرويد 55 بوصة متوفر بسعر 1599 ريال بدلاً من 2199 ريال. تلفزيون دورا 32 بوصة متوفر بسعر 399 ريال بدلاً 499 ريال.

تلفزيون ال اي دي أي تي سي 55 بوصة احصل عليه مقابل 999 ريال بدلاً من 1423 ريال.

سماعات بعجلات إمبكس مقابل 199 ريال بدلاً من 322 ريال.

جوجل كروم كاست 3 متوفر بسعر 179 ريال بدلاً من 229 ريال.



خلاط مع مطحنة مولينكس 600 واط متوفر بسعر 149 ريال بدلاً من 239 ريال.

خلاط كليك أون 350 واط احصل عليه مقابل 65 ريال بدلاً من 89 ريال سعودي.

محضرة طعام أي تي سي 400 واط بسعر 179 ريال بدلاً من 295 ريال.

قلاية بدون زيت فيلبس بسعر 429 ريال بدلاً من 769 ريال.



هواوي واي 9 أي الجيل الرابع بسعر 1089 ريال.

هواوي واي 7 أي من الجيل الرابع بسعر 699 ريال.

جوال سامسونج أي 21 أس بسعر 699 ريال.

أونور 9 أكس لايت متوفر بسعر 719 ريال.

جوال أونور 10 أكس لايت متوفر بسعر 699 ريال سعودي.

جوال لينوفو كي 12 بسعر 599 ريال بدلاً من 899 ريال سعودي.

جوال شاومي ريدمي 9 أي الجيل الرابع متوفر بسعر 349 ريال. غطاء ايباد ميني أو غطاء أيباد 4/3/2 إي بوكس بسعر 10 ريالات بدلاً من 19 ريال.

سماعة لون أبيض واوو 3.55 ملم بسعر 20 ريال بدلاً من 25 ريال.

شاحن سيارة مع كابل سي 1 جولف بسعر 15 ريال بدلاً من 25 ريال.

واقي عدسة الكاميرا لأيفون 8 بلس اكسوندا بسعر 5 ريالات فقط بدلاً من 15 ريال.

كابل مايكرو سريع جولف دايموند بسعر 10 ريال بدلاً من 25 ريال.

سامسونج جالاكسي تاب تي 515 أي 10 احصل عليه الآن بسعر 825 ريال بدلاً من 1067 ريال.

تابلت لينوفو إم 8 احصل عليه مقابل 525 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال. اكتب اسمك على صورة "جمعة مباركة" تهنئة بيوم الجمعة

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